Ana Clara Lima diz ter sido internada com crise de pânico e revela detalhes

Apresentadora Ana Clara Lima falou sobre saúde mental e o anúncio do namoro com o advogado Bruno Tumoli

Após passar pela loucura de cobrir a repercussão do Big Brother Brasil, Ana Clara Lima contou que não terá descanso. Ela deve continuar fazendo campanhas publicitárias e outros projetos da Globo. No entanto, a correria demanda também um cuidado. Ao jornal 'O Globo', a apresentadora disse que tem de manter um equilíbrio, já que recebeu um diagnóstico de síndrome do pânico no final do ano passado.

"Passei um período no hospital no dia que tive os sintomas. (Apesar da alta médica) os sintomas não foram superados naquele momento. Tive diagnóstico de uma ansiedade muito grande. Comecei a fazer tratamento para essa questão do pânico. Estou bem melhor agora. Acho que isso aconteceu porque foi tudo ao mesmo tempo para eu administrar. E de uma vez só. Estou me cuidando. Tenho psicóloga, médicos e amigos que estão comigo para amparar", contou.

Recentemente, a global também assumiu o namoro com o advogadoBruno Tumoli. A confissão veio após ser flagrada por paparazzis com o amado.

"Sabia que isso ia acontecer, que as pessoas iam ficar surpresas. São fases da vida. Passei muito tempo não querendo (namorar), fugindo de relacionamento, porque eu tinha outros focos. Mas vi que tudo bem, que fazia sentido eu me abrir para esse momento", contou.

"Túnel do Amor"

Ana Clara estreou como apresentadora da segunda temporada do programa 'Túnel do Amor', antes comandado por Marcos Mion, no dia 27 de abril. O anúncio do namoro foi encarado por alguns internautas como uma estratégia de divulgação para o programa cujo objetivo é o romance entre os participantes.

"Imagina, não teve a ver com anúncio do programa. Foi coincidência. Na verdade, não queria ter falado agora. Por mim, continuava escondendo. Mas é claro (que era uma relação de algum tempo). Não tropecei em alguém e comecei a namorar do nada (risos). É que penso que o máximo que a gente puder se blindar é bom", contou.