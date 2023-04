Discreta na vida pessoal, Ana Clara Lima revela planos de gravidez

No podcast 'Quem Pode, Pod', Ana Clara Lima mente sobre namoro, conta com qual idade pretende engravidar e diz por que não expõe vida pessoal

A apresentadora Ana Clara Lima (26) participou do podcast 'Quem Pode, Pod', apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, e falou sobre sua vida pessoal.

A ex-BBB da edição de 2018 acabou mentindo durante a entrevista. Quando gravou o podcast, ela já estava namorando, mas ainda não havia assumido publicamente o romance com Bruno Tumolli.

Durante o bate-papo, a ruiva revelou que tem vontade de ser mãe de gêmeos e com qual idade pretende engravidar. "Com 29 [anos]. Eu morro de vontade de ser mãe. Mas eu morro de medo de parir. Eu queria [parto] normal, mas dói, né? É uma vontade [ter filho aos 29], mas quero o que for melhor para mim, para que eu fique bem para cuidar dele", disse.

"Como uma boa controladorinha, o relógio de planejamento está batendo. Eu quero conhecer uma pessoa pelo menos três anos antes [de engravidar]. Eu estou com 26. Não vou ter filho com qualquer um", acrescentou. "Eu quero ter gêmeos e depois mais um [...]. Meus tios são gêmeos", contou Ana.

Ela também falou sobre a faixa etária dos pretendentes: "Nunca consegui me relacionar com pessoas mais novas. Sempre tive a cabeça velha, sou uma jovem senhora".

Discreta, Ana Clara comentou sobre o motivo de não expor sua vida íntima. "Para mim, é muito importante ter privacidade. Eu gosto muito do meu trabalho e eu não gosto de ser conhecida por algo que não seja isso. A nossa vida pessoal é independente do nosso trabalho", declarou.

"A Ana Clara mentiu? MENTIU. Mas ela mentiu em TUUUDO o que falou nesse papo? NÃO! Muito pelo contrário, ela contou sem que soubéssemos, TODAS qualidades e características do boy magia dela! E a gente deseja TODOOOO o AMOR do mundo pra esses pombinhos apaixonados!", disse Gioh, esposa de Bruno Gagliasso (41) em post no Instagram.

Durante a entrevista, Ana Clara contou os bastidores da entrevista com Karol Conká após a eliminação com rejeição altíssima dela do BBB. Ela contou porque "pegou mais leve" durante a conversa com a cantora. “Era muito delicado. Não é a linha editorial que a gente segue. Jamais faríamos isso e eu como apresentadora jamais faria também”, afirmou. "O que queriam com essa imagem na verdade era: ‘Karol, se f*’. Qual tesão os telespectadores iam sentir em ver isso? Só porque ela humilhou alguém? Então eu humilhá-la seria divertido?”, questionou a global.

Confira a entrevista de Ana Clara Lima no 'Quem Pode, Pod':

