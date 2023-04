Após assumir namoro, Ana Clara Lima rebate acusações de 'casal marketing': ''Eu não paguei''

Debochada, apresentadora Ana Clara Lima surge ao lado do namorado, Bruno Tumolli, e comenta sobre boatos do romance ser fake

A apresentadora Ana Clara Lima (26) usou as redes sociais no domingo, 16, para falar sobre os comentários que recebeu de seguidores após assumir o namoro.

Nos stories de seu Instagram, a jornalista rebateu acusações do romance ser estratégia de marketing ao surgir ao lado do amado, Bruno Tumolli, com quem está desde o ano passado. A ruiva esbanjou o bom humor e debochou dos rumores do "namoro marketing".

"O Bruno tem perfil fechado, mas ele existe. Ainda tem gente achando que era mentira. Ele existe, eu não paguei. É verdade", disse ela, aos risos.

Bruno Tumoli ainda comentou a repercussão após anúncio de namoro. "Essa pessoa aqui está assustada com vocês querendo me fuçar", disse, sendo complementado por Ana Clara: "Parem!".

Confira Ana Clara Lima rebatendo as acusações sobre o namoro:

Ana Clara Lima posa com o namorado e brinca: ''Depois fala que não te assumo''

A apresentadora Ana Clara Lima, que participou do BBB 18 ao lado do pai, agitou as redes sociais neste domingo, 16, ao assumir um relacionamento!

Em sua conta no Instagram, a jornalista compartilhou as primeiras fotos ao lado de Bruno Tumolli. Nas imagens, os dois aparecem coladinhos curtindo dia de sol na piscina e a famosa também exibiu alguns registros antigos do mais novo casal.

Na legenda da publicação, Ana Clara se declarou: "Desde o ano passado mudando meus dias e a pessoa que eu sou".

Minutos antes, nos stories, ela já tinha postado um clique em clima de romance com o amado, mas fez mistério sem mostrar o rosto dele. "Depois fala que não te assumo", brincou.