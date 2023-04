Discreta, Ana Clara Lima posa com namorado e brinca: ''Depois você fala que não te assumo''

Após surgir com o amado em sua festa de aniversário, apresentadora Ana Clara Lima assume namoro e posta fotos na web

A apresentadora Ana Clara Lima (26), que participou do BBB 18 ao lado do pai, agitou as redes sociais neste domingo, 16, ao assumir um relacionamento!

Em sua conta no Instagram, a jornalista compartilhou as primeiras fotos ao lado de Bruno Tumolli. Nas imagens, os dois aparecem coladinhos curtindo dia de sol na piscina e a famosa também exibiu alguns registros antigos do mais novo casal.

Na legenda da publicação, Ana Clara se declarou: "Desde o ano passado mudando meus dias e a pessoa que eu sou".

Minutos antes, nos stories, ela já tinha postado um clique em clima de romance com o amado, mas fez mistério sem mostrar o rosto dele. "Depois fala que não te assumo", brincou.

A apresentadora ainda esbanjou seu bom humor ao gravar um vídeo em sua casa: "Nossa, foi só eu fazer um story com um homem na minha casa e já estão mandando helicópteros em minha casa, socorro", disse Ana, que recentemente revelou o motivo para nunca ter namorado sério.

Confira as fotos de Ana Clara com o namorado:

Ana Clara Lima comemora aniversário com festa ao lado do affair e famosos

A apresentadora do Ana Clara Lima, que completou mais um ano de vida no dia 11 de abril, está vivendo um novo affair! Segundo o perfil Segue a Cami no Instagram, a artista e ex-BBB, participante do BBB 18, está de romance com o advogado Bruno Tumolli.

Em vídeo, os dois surgiram trocando carinhos e beijos durante a festa de aniversário de 26 anos da ruiva, que aconteceu no sábado, 15. A famosa compartilhou alguns detalhes da festa, que contou com a presença da família e de artistas como Vivian Amorim, Juliette, Vitória Strada, Camilla de Lucas, entre outros.