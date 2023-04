BBB 23: Ana Clara pede para Larissa sair da entrevista das finalistas: ''Pode ir''

Sutilmente, Ana Clara pede para Larissa se retirar de entrevista que não era sobre ela; veja

A apresentadora Ana Clara Lima precisou pedir para Larissa se retirar de uma entrevista que faria com as finalistas, Aline Wirley, Amanda e Bruna Griphao. Após o fim do programa, a ex-BBB 18 aproveitou o momento das sisters ainda no jardim da casa para fazer algumas perguntas.

Querendo entrevistar as finalistas, Ana Clara teve que pedir licença para a professora de Educação Física, que se colocou no meio delas para participar da conversa. O momento que a apresentadora "deu um fora" na repescada acabou viralizando na rede social.

"Amiga, pode ir", disse a apresentadora Larissa pedindo para que ela se retirasse do local e as deixasse a sós.

Na web, os internautas não perdoaram e logo disseram: "Ana Clara pedindo sutilmente para Larissa sair da entrevista", deram risada. "Nossa coitada, deixou a menina sem graça", falaram. "A Larissa perguntou se podia sair", observaram outros.

Veja o momento:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Otariano (@otariano)

Reação de Amanda ao vencer o BBB23 constrange o público: "O que foi isso?"

Campeã do BBB23 já na madrugada desta quarta-feira (26), Amanda acabou virando assunto nas redes sociais por um detalhe inusitado. É que logo após ser anunciada como vencedora, ela reagiu de uma forma que foi considerada vergonhosa por alguns telespectadores.

Tudo aconteceu no jardim da casa, local no qual ela foi parabenizada por Tadeu Schmidt. "Parabéns Amanda, campeã do BBB23", disparou ele enquanto todos os brothers aplaudiam a vitória da médica que vai desembolsar um prêmio de quase R$ 3 milhões.

Foi então que ela teve uma reação inesperada e improvisou uma dancinha toda desengonçada."Muito obrigada. Planta ganha o programa?", disparou ela. "Meu Deus, eu tô milionária", completou a médica. A situação não parou por aí: na sequência, a produção explodiu um canhão de papel picado que deu um susto na sister.

Nas redes sociais, o momento foi considerado bizarro. "Que constrangimento, o Tadeu não sabia onde enfiar a cara", disparou um. "Tudo mal planejado", criticou outro. "Ganha. Tá aí. O último a sair apaga a luz dessa bomba que foi essa edição. Asco", comentou outro.

Veja: