Ana Clara explica o motivo de esconder o relacionamento por tanto tempo: 'As pessoas são fofoqueiras!'

Após ficar 26 anos solteira, apresentadora e ex-BBB Ana Clara contou o motivo de não expor seu namoro com Bruno Tumolli na mídia

Apaixonada! Em conversa nesta terça-feira, 18, durante coletiva de imprensa para divulgar a 2ª temporada do programa Túnel do Amor, do Multishow, a apresentadora e ex-BBB, Ana Clara (26) abriu o jogo e revelou o real motivo de não tornar público o seu novo relacionamento com o Bruno Tumolli, com quem está desde o ano passado.

Discreta quando o assunto é sua vida privada, Ana foi questionada se o namoro seria uma jogada de marketing para lançar o seu novo projeto, mas ela logo desmentiu os boatos e respondeu: “Não, na verdade.. o túnel, realmente, é um programa que chegou na minha vida desde o ano passado. E calhou, de eu revelar que estou em um relacionamento… Muita gente me perguntou: ‘Ah você vai apresentar o túnel e nunca esteve em um relacionamento’, na verdade, eu já estava em um relacionamento. Não tem nada haver com o programa, eu fiz uma brincadeira quando resolvi postar nas minhas redes sociais, de linkar o perfil como se fosse do meu namorado", iniciou a apresentadora.

E prosseguiu: "Mas eu sei que as pessoas são fofoqueiras e iriam clicar, e como ele é uma pessoa que não é da mídia e não tem interesse de se relacionar a esse mundo. Então eu pensei ‘Já que vão clicar mesmo, pois bem, cliquem em um perfil que não é o dele e vai tá lá o nome do meu programa maravilhoso. Não vai ter nada pra provocar, vai ter que fofocar do túnel”, contou.

Além disso, a ruiva deu detalhes de como conseguiu esconder o relacionamento da mídia por tanto tempo sendo uma pessoa pública. Já que no início do ano, ela foi vista ao lado de seu atual companheiro em um bloco de carnaval e na época desmentiu as suspeitas sobre qualquer envolvimento amoroso com o rapaz.

“Eu sou uma pessoa muito discreta. Não gosto de estar na boca da fofoca, expondo a minha vida particular e tudo mais. Eu juro que eu poderia até atribuir a ísso, o fato de eu ter conseguido esconder. Mas eu deixei bem claro isso, desde o início pra ele, que eu não sou uma pessoa que gosta de se esconder. Apesar de eu não me expor voluntariamente, eu não deixo de sair pra lugar nenhum, eu não deixo de ir nenhuma festa, pra nenhum restaurante, pra nenhum bairro, pra nenhuma viagem pra nada”, continuou.

Por fim, Ana Clara entregou qual seria o seu par ideal se ela estivesse participando do reality, que estreia no próximo dia 26 às 22h30, no Multishow e no Globoplay e ainda revelou as características essenciais que ela listou na hora de se relacionar com Bruno.

“Minhas amigas falariam que elas que iriam escolher… Mas tinha quer ser bonito, legal, alto, cheiroso e gente boa”. brincou dizendo. Na sequência , a artista disparou: “Tem, porque eu sou chatíssima amiga, por isso eu fiquei 26 anos solteira, sou muito exigente”, concluiu.

Após assumir namoro, Ana Clara Lima rebate acusações de 'casal marketing'

Após assumir o namoro,Ana Clara Lima rebateu acusações do romance ser estratégia de marketing ao surgir ao lado do amado, Bruno Tumolli, com quem está desde o ano passado. A ruiva esbanjou o bom humor e debochou dos rumores do "namoro marketing".

"O Bruno tem perfil fechado, mas ele existe. Ainda tem gente achando que era mentira. Ele existe, eu não paguei. É verdade", disse ela, aos risos.