Aline Campos posa de biquíni com amarração diferente em barco, e Jesus Luz brinca: ''Fluindo como fogo''

Modelo e influenciadora Aline Campos exibe corpaço de biquíni verde em passeio de barco e recebe comentário do namorado, Jesus Luz

CARAS Digital Publicado em 12/07/2022, às 11h37

A modelo Aline Campos (34) recebeu enxurrada de elogios dos seguidores ao postar novas fotos em que aparece de biquíni curtindo o calor do Rio de Janeiro!

Na segunda-feira, 11, a influenciadora digital publicou uma sequência de registros durante passeio de barco. Nas imagens, postadas em perfil no Instagram, a gata apostou em um biquíni verde com amarração diferente, juntando as partes de cima e de baixo.

Ostentando o corpão, Aline surgiu fazendo carão e poses diferentes e recebeu elogio do namorado, Jesus Luz (35), com quem assumiu namoro recentemente. Ao fundo dos cliques, é possível ver o Morro do Pão de Açúcar, um dos pontos turísticos cariocas mais tradicionais.

"Fluindo como o vento...", disse a ex-Riscado na legenda da postagem.

"Fluindo como o fogo né", brincou Jesus nos comentários. "Sereiaaaaa", "Musaaa", "Perfeição", "Leve e feliz", "Um corpo lindo desse né mores", "Mulher maravilhosa!!!", "Belíssima", destacaram ainda os admiradores.

Aline Campos presta homenagem no aniversário do filho

Aline Campos fez questão de deixar uma mensagem carinhosa para o filho, Nathan, na web! O herdeiro da influencer completou mais um ano de vida na segunda-feira, 11, e recebeu homenagem da mãe coruja. “E no meu dia de sorte, nasce uma nova vida de mim e em mim. Meu presente de Deus, significado literal e prático do nome do ser que tenho a honra de ser mãe nessa existência, Nathan! Nascimento e renascimento numa mesma data, 11 de julho", começou escrevendo. "Sou muito grata pela oportunidade de viver a maternidade com você, meu filho amado! Que seu novo ciclo seja de muitos aprendizados, amor e luz. Que você encontre em cada desafio o caminho do coração. Te amo e te honro, hoje e sempre. Conte com sua mãe pra tudo o que precisar!", disse ainda.

Confira as fotos de Aline Campos de biquíni: