Aline Campos presta homenagem no aniversário de 12 anos do filho: ''Honra de ser sua mãe''

No aniversário de 12 anos, Nathan recebe declaração especial nas redes sociais de Aline Campos

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 11h37

Nesta segunda-feira, 11, o clima é de comemoração na casa de Aline Campos (34)! Isso porque o filho da musa, Nathan (12), está fazendo aniversário.

Sem nunca fazer questão alguma de esconder que é uma mãe-coruja, é claro que a influenciadora digital usou seu Instagram para homenagear o herdeiro.

Ela publicou uma sequência de sete registros nos quais apareceu com o menino ao longo dos anos. Entre as selfies e fotos, eles fizeram poses e caretas diferentes.

“E no meu dia de sorte, nasce uma nova vida de mim e em mim”, começou na legenda. “Meu presente de Deus, significado literal e prático do nome do ser que tenho a honra de ser mãe nessa existência, Nathan!”.

“Nascimento e renascimento numa mesma data, 11 de julho. Sou muito grata pela oportunidade de viver a maternidade com você, meu filho amado! Que seu novo ciclo seja de muitos aprendizados, amor e luz”, desejou a namorada de Jesus Luz (35) em seguida.

“Que você encontre em cada desafio o caminho do coração. Te amo e te honro, hoje e sempre. Conte com sua mãe pra tudo o que precisar!”, afirmou ao concluir sua declaração.

Confira os cliques que Aline Campos usou para prestar uma homenagem ao aniversário de 12 anos de seu filho, Nathan: