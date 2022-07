Aline Campos surge com Jesus Luz em passeio de lancha: ''Grata pela nossa conexão''

Modelo e influenciadora Aline Campos publica sequência de fotos divertidas ao lado do novo namorado, Jesus Luz

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 07h56

Os novos pombinhos Aline Campos (34) e Jesus Luz estão apaixonados e curtindo muitos momentos juntos!

Os dois, que assumiram o relacionamento na última segunda-feira, 04, ao publicarem as primeiras fotos juntos como casal na web, surgiram coladinhos em momento de descontração no domingo, 10, durante passeio de barco no Rio de Janeiro.

Em seu perfil no Instagram, Aline postou fotos em que aparece fazendo caras e bocas ao posar deitada nas costas do amado. A gata e o DJ esbanjaram felicidade nos registros, e Aline aproveitou para se declarar para o novo namorado.

"Sou tão grata pela nossa conexão, Jesus. Minha alma canta, dança, sorri demasiadamente. É tanta verdade, sutileza, potência... é riqueza impagável que transborda o meu ser! Gratidão", agradeceu Aline ao legendar o post.

Vale lembrar que Aline e Jesus já eram amigos há algum tempo, mas se aproximaram após o fim do casamento dele com Carol Ramiro, com quem tem uma filha Malena, de 5 anos.

Aline Campos ostenta corpaço em meio à natureza ao lado de Jesus Luz

Recentemente, Aline Campos compartilhou fotos da viagem com Jesus Luz para a Chapada dos Veadeiros, na região de cerrado que fica no nordeste do Estado de Goiás. A gata aparece em meio à natureza em momentos românticos com o amado. Nas imagens, o casal surgiu trocando beijos, carinhos, abraços e sorrisos. Aline chamou atenção ao exibir suas curvas esculturais em biquíni com amarração diferente. "A vida pode ser mágica se nos permitirmos viver na presença. Estar atento ao que emanamos nos pequenos detalhes, nos dá a oportunidade de construir um universo interno paradisíaco! E só depende de nós! Feliz em estar vivendo uma colheita de muito amor e LUZ!", refletiu ela

Confira os cliques de Aline Campos com Jesus Luz: