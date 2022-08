Alice Wegmann exibe corpão de biquíni preto e branco em passeio de barco: ''Perfeita''

Atriz Alice Wegmann compartilha cliques de passeio de barco ao lado de amigas no Rio e chama atenção pelo corpão ao posar de biquíni

CARAS Digital Publicado em 26/08/2022, às 07h24

A atriz Alice Wegmann (26) curtiu o dia no Rio de Janeiro na companhia de amigas e postou registros nas redes sociais na quinta-feira, 25!

A artista, que dá vida a protagonista Raíssa Medeiros na série do Globoplay, Rensga Hits!, surgiu em passeio de barco nas fotos publicadas em seu perfil no Instagram.

De biquíni com a parte de cima preta e a calcinha estampada com branco, a gata aproveitou o dia nublado no Rio de Janeiro no mar. Em uma das imagens, Alice mostrou seu corpaço ao posar empinando o bumbum e arrancou elogios dos seguidores por sua beleza.

"Eu/elas", escreveu Alice na legenda da publicação. Nos comentários, os fãs babaram pela atriz. "Gataa", "Liiindíssimaa", "Linda desse jeito. Se tiver concurso Musa do Hexa, eu voto em você tamanha beleza e simpatia", "Diva", "Perfeita, amorzão", disseram os internautas.

Alice Wegmann de biquíni estampado:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alice Wegmann (@alicewegmann)

Alice Wegmann fala sobre a final da 1ª temporada de 'Rensga Hits!'

Alice Wegmann usou suas redes sociais para falar sobre a 1ª temporada do seriado Rensga Hits!. Ela postou fotos caracterizada de sua personagem e aproveitou para falar sobre sua personagem e a experiência de gravar a série: "É isso. Fim da primeira temporada de #RensgaHits (08 episódios inteiramente disponíveis no @globoplay) Botamos todo amor nesse trabalho e estamos felizes demais com ele reverberando por aí!!! Se vcs gostaram, indiquem pra família e pros amigos e se não gostarem indiquem pros inimigos :) nossa passarinha Raíssa Medeiros agradece", começou Alice.

