Alice Wegmann aposta em novo visual e exibe fios mais loiros

CARAS Digital Publicado em 11/11/2022, às 07h59 - Atualizado às 08h33

A atriz Alice Wegmann (27) decidiu mudar o visual e usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores o novo look!

Na noite de quinta-feira, 10, a artista, que interpreta a protagonista Raíssa Medeiros na série Rensga Hits!, do Globoplay, fez questão de mostrar para seus fãs a transformação e publicou uma série de registros em que aparece com os fios mais claros.

Em seu perfil no Instagram, a famosa mostrou o novo visual com os cabelos longos loiríssimos. A mudança foi feita pelo hair stylist Anderson Couto, no Rio de Janeiro. Nos comentários da postagem, os admiradores exaltaram a beleza de Alice Wegmann.

"Lindíssima", disse uma fã. "Linda sempre", elogiou Fe Paes Leme. "Que linda", disse Bia Bonemer. "Gaaaaataaaa", destacou Mariana Ximenes. "Deusa","Escorpiana maravilhosa", "Escândalo", "Que gata loiraaa", "Muito perfeita!", "Affff, belíssimaaaa", "Bela e linda mulher", "Arrasou", "Maravilhosa", "Adorei! Linda", se derreteram ainda os fãs.

Confira o novo visual de Alice Wegmann:

Alice Wegmann faz reflexão ao celebrar os 27 anos

Alice Wegmann completou mais um aniversário no último dia 03! Nas redes sociais, a artista fez uma reflexão sobre a chegada dos 27 anos de idade. Com registros em que aparece no mar da Bahia e admirando lindo pôr do sol em praia, publicados em seu Instagram, a famosa agradeceu pelos familiares e amigos e as mensagens de carinho que recebeu.

"Todo aniversário é um renascimento. Acredito muito na força dos ciclos… como boa escorpiana, já morri e vivi muitas vezes dentro desses 27 anos. Muitas. Passei umas semanas esquisitinhas agora, mas hoje tô recebendo uma tsunami de amor. Agradecida pelos amigos, pela família, oportunidades, encontros, viagens e sonhos. A vida não é o que a gente planeja pra ela - mas exatamente por isso, ela pode ser bem melhor. Tenho fé no tempo, no destino e nas pessoas; e quanto mais velha eu fico, mais entendo a minha pequenez nessa vida tão grande", começou escrevendo.

