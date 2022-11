Alice Wegmann faz reflexão ao celebrar chegada dos 27 anos: ''Já morri e vivi muitas vezes''

Atriz Alice Wegmann comemora aniversário e ganha homenagem especial do amigo Fran Gil, filho de Preta Gil e Otávio Muller

Dia de festa para Alice Wegmann! Isso porque, nesta quinta-feira, 03, a atriz está completando mais um aniversário!

Nas redes sociais, a artista, que dá vida a protagonista Raíssa Medeiros na série Rensga Hits!, do Globoplay, fez uma reflexão sobre a chegada dos 27 anos de idade.

Com registros em que aparece no mar da Bahia e admirando lindo pôr do sol em praia, publicados em seu Instagram, a famosa agradeceu pelos familiares e amigos e as mensagens de carinho que recebeu.

"Todo aniversário é um renascimento. Acredito muito na força dos ciclos… como boa escorpiana, já morri e vivi muitas vezes dentro desses 27 anos. Muitas. Passei umas semanas esquisitinhas agora, mas hoje tô recebendo uma tsunami de amor. Agradecida pelos amigos, pela família, oportunidades, encontros, viagens e sonhos. A vida não é o que a gente planeja pra ela - mas exatamente por isso, ela pode ser bem melhor. Tenho fé no tempo, no destino e nas pessoas; e quanto mais velha eu fico, mais entendo a minha pequenez nessa vida tão grande", começou escrevendo.

"E cabe a mim crescer, pelo menos um pouco - aprendendo com os erros, com os outros, com gentileza, doçura, generosidade e encantamento… sabendo valorizar cada pessoa que passa, fica, vai ou volta. Mas que todas elas merecem amor, e merecem amar. Obrigada pelas mensagens, pela torcida e por tanto carinho.Feliz pela chance de renascer outra vez, que seja um ano lindo como o mar da Bahia. Amém, asè, saravá!", disse ainda Alice Wegmann.

Alice Wegmann ganha homenagem do amigo Fran Gil

O filho da cantora Preta Gil e do ator Otávio Muller, o cantor Fran Gil (27), do grupo Gilsons, fez questão de deixar uma mensagem carinhosa de aniversário para a amiga Alice Wegmann nesta quinta-feira, 03. Ele publicou um clique dos dois juntinhos e se declarou: "É sempre assim: perto do meu aniversário ou do dela, a gente vive umas coisas que chegam pra reafirmar o quão bonito e forte é o que a gente tem. Esse domingo agora foi assim... a gente deu um abraço, depois de um dos dias mais loucos da minha vida e também da dela, lá na Cinelândia, e se olhou no olho e deu aquela risada: de novo, a gente aqui juntos vivendo essa energia toda que nos circula e nos conecta. Sinto que a mesma energia que me abençoa é a energia que me une a Alice e as coisas bonitas e fortes dessa vida. Alguns dias depois, hoje, é aniversário dela... que seu ano leonino seja de luz! Te amo! Parabéns!"

