Alessandra Negrini surge enrolada em lençol em foto na cama

Alessandra Negrini recebe elogios aparecer só com um lençol branco em dia na cama: 'Foi um sonho?'

A atriz Alessandra Negrini (52) arrancou suspiros e elogios dos fãs ao mostrar novas fotos feitas em sua cama. A artista apareceu enrolada apenas no lençol branco ao acordar e ostentou a sua beleza natural e deslumbrante.

A estrela fez a selfie na cama com os ombros de fora e também mostrou outros registros no mesmo lugar. Inclusive, ela ficou o álbum com uma foto só de lingerie e ao lado de uma obra de arte. “Será que foi um sonho?”, escreveu na legenda.

Nos comentários, os fãs encheram a musa de elogios. “Sempre gatíssima”, disse um seguidor. “Você é a personificação de sonho! Maravilhosa”, afirmou outro. “Princesa”, declarou outro.

Atualmente, ela interpreta a personagem Guida na novela Travessia, trama das 9 da Globo.

Alessandra Negrini curte passeio com o filho mais velho, Antonio Benício

De cara lavada, a atriz Alessandra Negrinifoi clicada em um momento raro ao lado do filho, Antonio Benício Negrini, há poucos dias. Ele é fruto do antigo relacionamento da global com o ator e galã Murilo Benício.

A estrela de 52 anos foi flagrada após um almoço com o filho. Aos 26 anos, o rapaz fez recentemente sua estreia na televisão ao lado do pai em Amor de Mãe. A participação foi muito elogiada.

Vale lembrar que Alessandra Negrini também é mãe de Betina Ferreira (18), do seu casamento com o cantor Otto (54). A atriz atualmente está solteira.

Fotos: AgNews