Que gato! Discreta, Alessandra Negrini é flagrada com seu filho com Murilo Benício

De cara lavada, Alessandra Negrini é flagrada após almoço ao lado de Antonio Benício; veja as fotos

De cara lavada, a atriz Alessandra Negrini foi clicada nesta sexta-feira, 3, em um momento raro ao lado do filho, Antonio Benício Negrini. Ele é fruto do antigo relacionamento da global com o ator e galã Murilo Benício.

A estrela de 52 anos foi flagrada após um almoço com o filho. Aos 26 anos, o rapaz fez recentemente sua estreia na televisão ao lado do pai em Amor de Mãe. A participação foi muito elogiada.

Já a atriz está no ar em Travessia, novela que é exibida no horário das nove. Recentemente, a artista publicou em suas redes sociais um vídeo encantador com vários momentos especiais da vida do filho para comemorar mais um ano de vida do herdeiro. "Parabéns, meu amor! Feliz aniversário! Te amo", escreveu a atriz na legenda postagem.

Vale lembrar que Alessandra Negrini também é mãe de Betina Ferreira (18), do seu casamento com o cantor Otto (54). A atriz atualmente está solteira.

Arlindinho abre o jogo sobre affair com Alessandra Negrini: ''Vai na macumba''

Em meio a rumores de que teria terminado romance com a atriz Alessandra Negrini, o cantor Arlindinho (31) respondeu à pergunta de um fã sobre o suposto relacionamento dos dois.

O filho do sambista Arlindo Cruz (64) foi questionado sobre o affair com a atriz em uma caixinha de perguntas em seu Instagram. "Tá pegando a Alessandra Negrini, meu padrinho? Se tiver, tirou onda", disse o internauta.

Debochado, Arlindinho respondeu cantando a música Quer Saber da Minha Vida, Vai na Macumba, do cantor Dudu Nobre (49). "'Pra quem gosta de fofoca, pra quem gosta de quizumba, quer saber da minha vida, vai na macumba'. Vou gravar essa música no próximo álbum. Esse samba é maravilhoso e tem muito a ver com o momento atual da minha vida", disparou ele, que é quase 22 anos mais novo que a atriz.