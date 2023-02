Alessandra Negrini esbanja beleza ao posar de boné e brinca: ''Ganho superpoderes''

Aos 52 anos, atriz Alessandra Negrini arranca elogios dos seguidores ao surgir bem menininha de boné preto em registros

A atriz Alessandra Negrini (52), que vive Guida na novela das nove da Globo, Travessia, colecionou chuva de elogios dos seguidores em nova publicação nas redes sociais!

Na noite de segunda-feira, 27, a artista compartilhou uma foto em que aparece sem maquiagem, esbanjando sua beleza natural usando um boné preto. Nos stories, ela publicou mais registros dentro de um carro e momentos depois, em um banheiro.

"Toda vez que uso boné viro minha avatar e ganho super poderes. Vocês também?", brincou Negrini ao legendar o post, que tietou Jorge Ben Jor (83) recentemente durante o Carnaval na Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Os fãs exaltaram a beleza de Alessandra nos comentários. "Sou alessandrassexual", brincou um. "Me perguntaram se a mulher mais linda do mundo existia, mostrei tua foto e todos se silenciaram", disse outra. "Olá, senhorita Negrini, poderia apagar? Está me dando gatilhos de querer construir uma família com você", falou mais um, e ela fez questão de responder: "Fofura!"

Confira o clique de Alessandra Negrini:

De vestido, Alessandra Negrini coloca decotão para jogo

A atriz Alessandra Negrini chamou a atenção com uma selfie em sua rede social. Nos últimos dias, a famosa registrou um momento nas gravações de Travessia e impressionou ao surgir toda produzida para o momento no set.

Usando um look de casamento para fazer as cenas do evento de Chiara, personagem vivida por Jade Picon (21), Negrini roubou a cena ao colocar seu decote perfeito para jogo de forma deslumbrante.

De vestido bem decotado com alças brilhantes, Alessandra fez o registro e arrancou elogios dos seguidores com tanta beleza. "Rolê casamento de novela. E vocês?", disse ela na legenda ao aparecer toda arrumada para a festa na trama.

