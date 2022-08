Zé Felipe mostra reação divertida de Maria Alice ao receber beijo: ''Ela ama''

Zé Felipe mostra reação divertida de Maria Alice ao receber um beijo de Virgínia Fonseca

CARAS Digital Publicado em 23/08/2022, às 09h35

O cantor Zé Felipe (24) usou as redes sociais na noite da última segunda-feira, 22, para compartilhar um momento divertido e espontâneo entre ele, a esposa Virgínia Fonseca (23) e a filha do casal, Maria Alice, de apenas um ano.

No registro, compartilhado no Instagram do cantor, o casal aparece dando um beijinho na primogênita, que aparenta não gostar muito do carinho e faz uma careta "brava". Na foto, os três aparecem coladinhos e fazendo uma pose para a selfie.

"Ela ama beijo", escreveu o filho do cantor Leonardo (59) na legenda.

Nos comentários, é claro, os amigos próximos e fãs se divertiram com o clique em família: "Ama", escreveu a influenciadora digital ao acrescentar emojis de gargalhadas. "Maria Alice é meu mood eterno", brincou uma fã. "Minha nova foto favorita", escreveu um terceiro.

