Zé Felipe presta homenagem para o pai, Leonardo: ''Comemoro sua vida a cada minuto''

25/07/2022

O cantor Zé Felipe (24) usou suas redes sociais nesta segunda-feira, 25, para fazer uma linda declaração para seu pai, Leonardo, em seu aniversário de 59 anos!

O sertanejo está completando mais um ano de vida e recebeu uma homenagem especial do herdeiro com Poliana Rocha (45). O marido de Virginia Fonseca (23) publicou um vídeo divertido em que surgiu fazendo graça com um copo de cerveja ao lado do pai, colocando o recipiente todo na boca. O pai de Maria Alice (1) e Maria Flor, que ainda está na barriga da mãe, também recordou um registro em que aparece criança no colo de Leonardo.

"Gato, seu aniversário pra mim é todo dia. Eu comemoro sua vida a cada minuto. Meu orgulho, meu pai! Obrigado por tudo. Que Deus te proteja e continue te abençoando, te amo. Parabéns! @leonardo", declarou Zé.

Leonardo ganha declaração da esposa, Poliana Rocha

Em meio a polêmica após repercussão de vídeo em que Leonardo aparece em momento de intimidade com uma fã em camarim, Poliana Rocha fez questão de parabenizar o marido pelo seu aniversário de 59 anos na web: "Meu amor, Leonardo, hoje você completa mais um ano de vida e eu agradeço a Deus por isso, tal como todos os dias agradeço por Ele ter colocado você na minha vida, e poder compartilhar da vida ao seu lado. Feliz aniversário!", disse ela no começo da legenda.

