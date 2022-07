Zé Felipe e Virginia Fonseca curtem dia divertido com a filha na fazenda da família: ''Maior riqueza da vida''

Zé Felipe e Virginia Fonseca exibiram um momento especial que viveram ao lado da filha, Maria Alice, na Fazenda Talismã

CARAS Digital Publicado em 28/07/2022, às 19h50

Nesta quinta-feira, 28, Zé Felipe (24) e Virginia Fonseca (23) aproveitaram o dia ensolarado na Fazenda Talismã, da família do sertanejo, para curtir uma tarde divertida com a filha, Maria Alice (1).

O sertanejo e a influenciadora fizeram questão de registrar o momento e publicaram uma foto onde eles aparecem em meio a natureza, juntinhos, andando de mãos dadas e se olhando apaixonadamente, enquanto Maria dirigia seu carrinho de brinquedo e dava um sorrisão para a lente da câmera.

Na legenda, os papais babões se derreteram escrevendo: "O bem mais precioso, a maior riqueza da vida, família".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Nossos amores!", disse um. "Que lindos!", falou outro. "Meu Deus, que fofura!", escreveu um terceiro.

Poliana Rocha (45), mãe de Zé e avó de Maria Alice, não se aguentou e logo se derreteu nos comentários escrevendo: "Família que amo!".

Confira a foto da tarde divertida de Zé Felipe, Virginia Fonseca e Maria Alice:

Virginia Fonseca dá presentão para o sogro, Leonardo

Recentemente, o cantor Leonardo completou 59 anos de vida e ganhou da nora, Virginia Fonseca um presentão daqueles.

A influenciadora presenteou o artista com uma joia inspirada em sua família que, segundo o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, custou R$ 30 mil no item.

No Youtube, Virginia mostrou imagens do colar que continha três pingentes em ouro branco e amarelo que representavam Zé Felipe e as netas de Leonardo, Maria Alice, de 1 ano e Maria Flor, que ainda não nasceu.

