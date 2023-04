Yanna Lavigne se derrete ao postar fotos da filha caçula, Amélia: ''Muita fofura, né?''

A pequena Amélia, filha de Yanna Lavigne e Bruno Gissoni, esbanja fofura em fotos 3x4 e semelhança com a irmã mais velha impressiona

A atriz Yanna Lavigne (33) encheu seu feed de amor ao dividir com seus seguidores uma série de fotos encantadora de sua filha mais nova do relacionamento com o ator Bruno Gissoni (36)!

Em seu perfil no Instagram, a mamãe coruja publicou fotos em "3x4" da caçula, Amélia, que tem apenas um ano e dois meses.

"Oi, boa tarde com 3X4 da Ame! Muita fofura não é? Mama enche de cheiro!!", babou Yanna na legenda da publicação, que também é mãe de Madalena, de cinco anos, da relação com Gissoni.

Nos comentários do post, os fãs não pouparam elogios a bebê e destacaram a semelhança com a irmã mais velha. "Eu amo vocês", declarou Mariana Goldfarb. "A cara da Mada, muito lindaaaa", "Vocês não contentes de nos deixar completamente apaixonados pela Madá, foram lá e fizeram a cópia dela", "Como pode ser gêmea da Mada", "Como que pode essa xerox", disseram.

Confira as fotos da caçula de Yanna Lavigne e Bruno Gissoni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yanna Lavigne (@yannalavigne)

Primogênita de Yanna Lavigne e Bruno Gissoni corta cabelo para doar para crianças com câncer

Recentemente, a pequena Madalena, filha mais velha de Yanna Lavigne e Bruno Gissoni, decidiu cortar seus lindos cabelos, mas por uma boa causa! A jovem cortou suas mechas para doar os fios para crianças com câncer, como mostrou a mamãe coruja nas redes sociais.

“Eu na idade dela vislumbrava os cabelões das princesas e tinha pavor da tesoura. Ela quer doar os cabelos para a Casa do Câncer e a referência foi a Mônica, uma menina firme e forte, nada convencional e sim, muito real e consciente! É, realmente os tempos mudaram, ainda bem! E acaba de cair uma lágrima", escreveu a atriz, muito orgulhosa da decisão da filha, na legenda da publicação que fez em seu perfil no Instagram.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!