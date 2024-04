Vovó coruja! Sonia Abrão encanta ao surgir com o neto nos braços

Em nova foto, Sonia Abrão encanta ao surgir com o netinho Filippo nos braços; apresentadora apareceu no quartinho do bebê curtindo o momento

A apresentadora Sonia Abrão está toda babona nos últimos dias após o seu primeiro netinho, o pequeno Filippo, nascer. Nesta segunda-feira, 22, logo após o bebê sair da maternidade, a jornalista não deixou de ir vê-lo.

No registro publicado em sua rede social, a comandante do A Tarde É Sua apareceu com o recém-nascido nos braços em seu quartinho com decoração de Mickey e em tons de azul. Filippo é o primeiro filho do herdeiro de Sonia Abrão, Jorge Abrão, com a esposa Isabella Morais.

"Nana, neném! Amor maior dessa vovó de primeira viagem!", disse a apresentadora ao postar a foto usando máscara em respeito ao netinho. Nos comentários, os internautas babaram junto com a famosa. "Parabéns", escreveram vários felicitando a comunicadora e sua família.

Ainda nesta segunda-feira, 22, Sonia Abrão postou a primeira foto de Filippo pronto para deixar a maternidade com um macacão vermelho. O rosto do menino foi exibido no registro e é possível até ver semelhança entre ele e a vovó.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sonia Abrão (@soniaabrao)

O nascimento e espera do neto de Sonia Abrão

No último sábado, 20, o neto da apresentadora do A Tarde É Sua nasceu por meio de parto normal em um hospital em São Paulo."Filipo nasceu à 0h49 do dia 20. Ele está ótimo. Nasceu um pouquinho antes do tempo, foi apressado, pegou todo mundo de surpresa, mas graças a Deus nasceu bem gordinho. 3,190 kg e 50 cm, é um bebezão. Tá tudo bem. Nasceu de um parto normal maravilhoso”, avisou a nora da famosa.

Nos últimos meses, Sonia Abrão impressionou ao exibir detalhes do chá revelação luxuoso, feito para descobrir o sexo de seu primeiro neto. Em junho do ano passado, o filho da jornalista se casou com Bella Morais em um evento luxuoso.