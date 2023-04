Viviane Araujo mostra o filho na praia pela primeira vez: ''Sequência de gostosura''

Atriz Viviane Araujo se derrete ao compartilhar cliques da primeira ida do filho, Joaquim, à praia, durante viagem da família

A mamãe coruja Viviane Araujo (48) encheu seu feed de amor neste sábado, 15, ao dividir um momento especial da vida do filho!

O pequeno Joaquim, de sete meses, fruto do casamento da atriz com o empresário Guilherme Militão (34), foi pela primeira vez à praia. Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou uma série de fotos encantadoras do bebê se divertindo na areia durante dias de descanso da família no Ceará, que também foi a primeira viagem de avião do herdeiro.

"Segura essa sequência de gostosura aí gente!!!!! Vocês acham que eu vou gostar de praia como meu papai e minha mamãe? Minha primeira vez!", escreveu Vivi na legenda da publicação.

"Linda família", "Perfeito", "Como tá grande esse príncipe", "Coisa linda", "Muito fofo, dá vontade de morder", "Ele sentindo a areia", "Mimoso demais", elogiaram os fãs nos comentários.

Confira as fotos de Joaquim, filho de Viviane Araujo, na praia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Viviane Araujo se declara ao surgir agarradinha com o marido

Viviane Araújo usou as redes sociais recentemente para fazer uma linda declaração para o marido, Guilherme Militão. Em seu perfil no Instagram, a atriz e dançarina compartilhou uma sequência de cliques em que aparece agarradinha com o marido na piscina e demonstrou todo seu amor por ele.

"Pra sempre ao seu lado meu amor! @gmmilitao", declarou a famosa, que está curtindo uma viagem romântica com o amado.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!