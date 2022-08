Viviane Araujo exibe barrigão em vídeo ao dublar áudio de Paulo Gustavo

Atriz Viviane Araujo, que está na reta final da gravidez, mostra barrigão e fala sobre importância das atividades físicas

CARAS Digital Publicado em 23/08/2022, às 11h57

A mamãe de primeira viagem Viviane Araujo (47) já está na reta final da gestação, grávida de 9 meses à espera de um menininho, e divertiu os fãs nesta terça-feira, 23, com vídeo publicado no Instagram.

No registro, a artista surgiu exibindo o barrigão do pequeno Joaquim, do relacionamento com o empresário Guilherme Militão, e dublou áudio do humorista Paulo Gustavo (1978 - 2021), que faleceu em maio do ano passado, vítima de complicações da covid-19, ao falar sobre a importância de praticar atividades físicas.

"Não tem como, tá! Não tem a menor condição... hoje em dia são coisas obrigatórias, aprender a ler, escrever e malhar. Não pira não!", dublou ela.

"Você ainda tá sem malhar? Não tem a menor condição! Qual motivação falta na sua rotina para tornar o treino um hábito? Não tem tempo? Não tem equipamentos? Não gosta de academia? Posso te garantir que manter o corpo ativo vai transformar sua saúde física e mental", escreveu Vivi na legenda.

Recentemente, Viviane confessou que está se sentindo bem cansada nos últimos dias. "Vou falar uma coisa para vocês. Mamãe, nessa reta final, está cansada. Dormindo mais do que deveria. Mas também eu posso. Posso dormir. Depois sei que o sono... não vai ter mais", disse ela, aos risos.

O bebê deverá nascer no início de setembro, de acordo com o Jornal Extra. A previsão é que Viviane quer realizar um parto normal entre os dias 3 e 8 de setembro, que é quando já estará com 40 semanas de gestação.

Viviane Araujo mostra barrigão e fala sobre exercícios físicos:

Viviane Araujo surge deslumbrante em novas fotos de ensaio

Viviane Araujo fez um lindo ensaio fotográfico de gestante para eternizar o momento especial e divulgou imagens inéditas durante a sessão de fotos, feita na quarta-feira, 17, exibindo o barrigão enorme. Produzida, a famosa surgiu com os cabelos mais longos, apostando no carão e esbanjando felicidade nos registros. "Ensaio lindo pelas lentes do meu querido Pino Gomes. Beleza do meu outro querido Teo e assistente Marco Montenegro. Styling do também querido Victor Mazzei, com esse look lindíssimo e exclusivo feito pelo meu outro querido Marcio Ferreira. Pura arte!", disse ela.

