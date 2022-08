Viviane Araujo surge deslumbrante em novas fotos de ensaio na reta final da gravidez

Atriz Viviane Araujo, que está á espera do primeiro filho, exibe barrigão de Joaquim ao postar fotos inéditas de ensaio

CARAS Digital Publicado em 19/08/2022, às 12h24

A atriz Viviane Araujo (47) está na reta final de sua primeira gravidez e fez um lindo ensaio fotográfico de gestante para eternizar o momento especial!

Nesta sexta-feira, 19, a mamãe coruja, grávida de um menino, que se chamará Joaquim, fruto do casamento com o empresário Guilherme Militão, divulgou imagens inéditas durante a sessão de fotos, feita na quarta-feira, 17, exibindo o barrigão enorme.

Grávida de 9 meses, a rainha das rainhas do Carnaval posou usando um look branco com causa, deixando a barriga e as pernas à mostra. Produzida, a famosa surgiu com os cabelos mais longos, apostando no carão e esbanjando felicidade nos registros.

"Ensaio lindo pelas lentes do meu querido Pino Gomes. Beleza do meu outro querido Teo e assistente Marco Montenegro. Styling do também querido Victor Mazzei, com esse look lindíssimo e exclusivo feito pelo meu outro querido Marcio Ferreira. Pura arte!", escreveu Vivi na legenda, agradecendo aos profissionais responsáveis pela produção.

Nos comentários, Pino elogiou Vivi: "Você é a musa inspiradora, sua doçura, seu talento, sua beleza e seu carisma me guiam para um mundo melhor. Lindo fazer parte desse momento da vida de vocês. Muito feliz de te ver tão plena vivendo um sonho".

Os fãs também exaltaram a beleza da mamãe do ano:"Rainha demais", "Linda gravidinha", "Maravilhosaaaaa", "Simplesmente LINDA. Deslumbrante", "A mamãe mais linda. Está radiante".

Viviane Araujo exibe barrigão em fotos inéditas de ensaio:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Viviane Araujo fala da reta final da gravidez

Em papo com os fãs, Viviane Araujo confessou que está se sentindo bem cansada nos últimos dias. "Vou falar uma coisa para vocês. Mamãe, nessa reta final, está cansada. Dormindo mais do que deveria. Mas também eu posso. Posso dormir. Depois sei que o sono... não vai ter mais", disse ela, aos risos.

O bebê deverá nascer no início de setembro, de acordo com o Jornal Extra. A previsão é que Viviane quer realizar um parto normal entre os dias 3 e 8 de setembro, que é quando já estará com 40 semanas de gestação.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!