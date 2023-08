Viviane Araújo encanta ao comemorar os 11 meses do filho com festinha intimista

Ao lado do marido, Guilherme Militão, Viviane Araújo comemorou mais um mesversário do filho, Joaquim

Viviane Araújo explodiu o fofuromêtro das redes sociais ao mostrar os detalhes da comemoração intimista do mesversário do filho, Joaquim. O menino, fruto de seu relacionamento com Guilherme Militão, completou 11 meses de vida neste domingo, 6.

No feed do Instagram, a atriz e dançarina postou uma sequência de cliques em que ela e o marido aparecem celebrando a vida do herdeiro, que está todo sorridente. Ele ganhou um bolo de chocolate escrito: "Joaquim 11 meses".

Para a festinha, Joaquim surgiu usando um macacão bege, com alguns animais estampados, e também com um relógio de brinquedo no pulso. "11 meses do amor maior de nossas vidas! Que Deus abençoe sua vida meu filho! Papai e mamãe te amam infinitamente!", se derreteu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Os internautas parabenizaram o menino nos comentários. "Lindos!!! Que Deus continue abençoando infinitamente vocês. Viva Joaquim", disse um seguidor. "Muitas bênçãos para o seu príncipe. Que Deus o abençoe e proteja hoje e sempre", desejou outra. "Tá tão grandinho", observou uma fã. "Muito amor. Deus abençoe sempre vocês", falou mais uma.

Viviane se joga no samba dois meses após cirurgia plástica

A atriz Viviane Araújo aproveitou a noite de sábado, 5, para se jogar no samba em um evento na quadra da escola de samba Salgueiro, no Rio de Janeiro. Ela é a rainha de bateria da agremiação e deu um show com a escolha do seu look para o evento. A musa apareceu com um macacão vermelho justíssimo ao corpo e destacou suas novas curvas. Há apenas dois meses, ela passou por uma cirurgia plástica que incluiu a abdominoplastia, lipoaspiração e a troca do silicone. Agora, ela mostrou o resultado com o seu look poderoso. Confira!