Viviane Araújo se joga no samba apenas 2 meses após cirurgia plástica

Com macacão justíssimo, Viviane Araújo exibe resultado da lipoaspiração e da troca do silicone em noite no samba

A atriz Viviane Araújo aproveitou a noite de sábado, 5, para se jogar no samba em um evento na quadra da escola de samba Salgueiro, no Rio de Janeiro. Ela é a rainha de bateria da agremiação e deu um show com a escolha do seu look para o evento.

A musa apareceu com um macacão vermelho justíssimo ao corpo e destacou suas novas curvas. Há apenas dois meses, ela passou por uma cirurgia plástica que incluiu a abdominoplastia, lipoaspiração e a troca do silicone. Agora, ela mostrou o resultado com o seu look poderoso.

O modelito vermelho contou com recortes estratéticos e brilho para destacar a beleza da morena, que se jogou no samba com muita alegria e diversão.

Há pouco tempo, Viviane Araújo contou mais detalhes sobre a cirurgia plástica que realizou. "Parece que tá maior né?! Mas, na verdade, eu tinha uma prótese anterior a essa que era de 350 ml e agora eu coloquei 305. Minhas duas próteses viraram ao contrário, a parte de trás delas estavam viradas pra frente, isso pode ter ocorrido por conta do aumento da mama na amamentação, e isso estava dando um formato estranho, então resolvi trocá-las e diminuir o tamanho”, disse ela.

E completou: "Além das mamas, eu também tive que novamente operar minha hérnia umbilical e aproveitei fiz uma lipo também".

Fotos: Anderson Borde / AgNews

