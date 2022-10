Viviane Araujo diverte fãs com vídeo fofíssimo do filho Joaquim: ''Não tem um boleto pra pagar''

Atriz Viviane Araujo brinca ao compartilhar registro do herdeiro Joaquim dormindo e web compara o bebê com o pai, Guilherme Militão

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 09h27

A atriz Viviane Araujo (47) encheu seu feed de amor na manhã desta terça-feira, 25, ao compartilhar um registro encantador do filho!

No vídeo, publicado no Instagram, o pequeno Joaquim, fruto do casamento da famosa com o empresário Guilherme Militão, aparece sonolento, não querendo abrir os olhos de tanto sono. O bebê chega até a dar um singelo sorriso enquanto cochila.

"Bora acordar meu povo! Xô preguiça!!! Não faz igual Joaquim não! Ele não tem um boleto pra pagar!", escreveu Viviane Araujo ao legendar a postagem, brincando sobre a "preocupação" do herdeiro.

Nos comentários, os seguidores destacaram a semelhança do pequeno com o pai. "Cópia fiel do pai", "A cara do pai kk", "A xerox do pai dele", "Que lindo! O mini Militão", "Idêntico ao pai kkkk", "Fofura, gente", "Que lindooo", destacaram os fãs.

Recentemente, Vivi babou ao mostrar a evolução de Joaquim desde o nascimento. A mãe coruja gravou o herdeiro quase sentado, dando um show de fofura no colo da mãe. De look fitness, a musa de Carnaval se gravou com Joaquim no colo e falou sobre o garoto estar ficando mais firme. "Olha, gente, como eu to durinho, sentado aqui", babou a atriz pelo filho.

Confira o vídeo do filho de Viviane Araujo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Viviane Araujo choca com corpaço um mês após nascimento do filho

Viviane Araújo mostrou que já está recuperando o corpo que tinha antes da gestação do filho, Joaquim, de mais de um mês de vida. Recentemente, a famosa foi à academia treinar e impressionou ao registrar o momento com uma selfie. No registro compartilhado nos stories no Instagram, a musa de Carnaval surgiu deslumbrante fazendo pose no espelho do banheiro da academia. Usando um macacão preto bem colado ao corpo, ela provou que está recuperando sua silhueta sarada. Segundo Viviane Araújo, ela foi à academia fazer musculação e já está pensando no Carnaval do próximo ano. "Agora foco, treinar, Carnaval daqui a pouco tá aí", comentou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!