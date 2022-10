Viviane Araújo encanta ao mostrar evolução do filho após primeiro mês: ''Olha gente''

Com quase dois meses, filho de Viviane Araújo esbanjou fofura ao surgir quase sentado no colo da mãe

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 11h52

O filho de Viviane Araújo (47), Joaquim, está prestes a completar dois meses de vida e já mostrou uma evolução desde o nascimento. Nesta sexta-feira, 21, a mãe coruja gravou o herdeiro quase sentado e se derreteu.

Já com a carinha um pouco diferente desde o dia que veio ao mundo, o pequeno surgiu dando um show de fofura no colo da mãe.

De look fitness, a musa de Carnaval se gravou com Joaquim no colo e falou sobre o garoto estar ficando mais firme. "Olha gente como eu to durinho, sentado aqui", babou a atriz pelo filho.

Ainda nos últimos dias, Viviane Araújo chocou ao mostrar que sua barriga está reta após o parto. De biquíni, ela ostentou seu abdômen bem seco enquanto tomava sol.

Veja a evolução do filho de Viviane Araújo:

De macacão colado, Viviane Araújo choca com corpaço após um mês do nascimento do filho

A atriz Viviane Araújo mostrou que já está recuperando o corpo que tinha antes da gestação do filho, Joaquim, de mais de um mês de vida. Na última quarta-feira, 19, a famosa foi à academia treinar e impressionou ao registrar o momento com uma selfie.

No registro compartilhados em seus stories no Instagram, a musa de Carnaval surgiu deslumbrante fazendo pose no espelho do banheiro da academia. Usando um macacão preto bem colado ao corpo, ela provou que está recuperando sua silhueta sarada.

