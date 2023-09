Viviane Araújo comete gafe com o filho na escola: ''Olha a minha cara''

Acostumando com rotina do filho na creche, Viviane Araújo comete gafe e tenta reparar situação

A atriz Viviane Araújo vem mostrando a nova rotina com o filho, Joaquim, de um ano, na escolinha. Nesta quarta-feira, 20, a famosa gravou o momento em que levou o pequeno para a creche e sem querer flagrou uma gafe sua.

Ao chegar na porta da escola, a musa de Carnaval ficou sabendo que tinha que ter levado a roupa especial para o coral. Surpresa com a notícia, ela tomou um pequeno susto, mas logo se recompôs para resolver a situação.

"Olha a minha cara quando ela fala roupa do coral de hoje! Mamãe esqueceu de colocar na mochila! Mas eu volto pra trazer tá", prometeu que não deixaria o herdeiro de fora da atividade do dia.

Nas últimas semanas, a artista compartilhou cliques do evento grandioso. Em um espaço no Rio de Janeiro, ela e o esposo receberam os convidados para o primeiro ano de Joaquim. Com decoração deslumbrante e até apresentação de personagens, o casal se divertiu em grande estilo.

Viviane Araújo quase desistiu de ser mãe

Nas últimas semanas, antes de completar um ano do nascimento do filho, a artista levou Joaquim para conhecer o local onde foi concebido, uma clínica de fertilização. A famosa então revelou que quase desistiu do processo ao ter o primeiro resultado negativo. É bom lembrar que ela contou com a doação de óvulos para ter o herdeiro, já que não havia congelado os seus.

"Foram duas tentativas. A primeira, negativa. Quase não voltei para tentar a segunda: o negativo me desanimou, uns projetos iam sair... quase acreditei que não era o momento! Mas me pegaram pela mão no “vai ou vai!” Rsrs… E a gente foi!", contou que recebeu apoio dos profissionais para realizar seu sonho de ser mãe.

Em maio de 2021, a famosa se casou primeiramente no cartório com Guilherme Militão após um ano de namoro. A festa foi restrita, mas logo depois o casal fez um grande casamento para cerca de 300 pessoas.