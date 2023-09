Viviane Araújo fala sobre adaptação do filho na creche: ''Aprendendo''

Após colocar o filho na creche, Viviane Araújo fala como está sendo a primeira semana de Joaquim no local

A atriz Viviane Araújo compartilhou como está sendo a adaptação de seu filho, Joaquim, fruto do casamento com Guilherme Militão. Nesta terça-feira, 05, a musa de Carnaval falou que o herdeiro está ficando na escolinha gradualmente.

Após o primeiro dia, com uma hora, o pequeno ficará no segundo duas horas. Na academia, enquanto treinava, a famosa comentou como está sendo a experiência e revelou que está sendo muito positiva a vivência do menino, de quase um ano de vida, com outras pessoas fora de casa.

"Gente, correria, deixei o Joaquim na creche, vim aqui pra minha aula agora, fazer um treino rápido... essa semana é de adaptação dele, fica uma horinha, volta, hoje vai ficar duas horinhas e assim vai aumentando, mas ele tá super de boa", contou.

"Tranquilo, ontem ele aproveitou brincou bastante, do jeito que ele gosta, deixei ele lá com babá, também foi super tranquilo, to muito feliz, tenho certeza que meu filho vai ter uma experiência incrível, brincando, aprendendo...", mostrou-se contente com a nova fase do herdeiro.

Na última semana, Viviane Araújo gravou Joaquim conhecendo a creche. Na ocasião, ele esbanjou fofura ao surgir todo estiloso para ver o local onde passará o seu dia. Nesta terça-feira, 05, ela publicou uma foto dele brincando por lá; veja:

Viviane Araújo quase desistiu de ser mãe

Ainda nos últimos dias, a artista levou Joaquim para conhecer o local onde foi concebido, uma clínica de fertilização. A famosa então revelou que quase desistiu do processo ao ter o primeiro resultado negativo. É bom lembrar que ela contou com a doação de óvulos para ter o herdeiro, já que não havia congelado os seus.

"Foram duas tentativas. A primeira, negativa. Quase não voltei para tentar a segunda: o negativo me desanimou, uns projetos iam sair... quase acreditei que não era o momento! Mas me pegaram pela mão no “vai ou vai!” Rsrs… E a gente foi!", contou que recebeu apoio dos profissionais para realizar seu sonho de ser mãe.

