Ele cresceu! Viviane Araújo mostra nova fase do filho: ''Sua primeira escola''

Mamãe coruja, Viviane Araújo mostra o filho, Joaquim, de 11 meses, conhecendo sua escolinha

O filho de Viviane Araújo, Joaquim, que está prestes a completar seu primeiro ano de vida, entrou para a escolinha. Mamãe coruja, a musa de Carnaval compartilhou o vídeo do momento que levou o herdeiro para conhecer sua creche.

Andando com a ajuda da mãe, o herdeiro da atriz com Guilherme Militão apareceu todo sorridente entrando no local. Cheio de estilo, o garoto apareceu vestindo uma jardineira jeans, esbanjando todo seu charme e alegria.

"Joaquim foi conhecer a sua mais nova casa! Sua primeira escola", contou Viviane Araújo a novidade. "Que felicidade saber que encontramos um lugar tão acolhedor e que temos a certeza que nosso filho vai ser muito feliz, não é papai?", escreveu a famosa sobre a escolha deles.

Ainda nos últimos dias, a artista levou Joaquim para conhecer o local onde foi concebido, uma clínica de fertilização. A famosa então revelou que quase desistiu do processo ao ter o primeiro resultado negativo. É bom lembrar que ela contou com a doação de óvulos para ter o herdeiro, já que não havia congelado os seus.

"Foram duas tentativas. A primeira, negativa. Quase não voltei para tentar a segunda: o negativo me desanimou, uns projetos iam sair... quase acreditei que não era o momento! Mas me pegaram pela mão no “vai ou vai!” Rsrs… E a gente foi!", contou que recebeu apoio dos profissionais para realizar seu sonho de ser mãe.

CIRURGIA PLÁSTICA

Após quase um ano do nascimento de Joaquim, Viviane Araújo resolveu tirar as gordurinhas localizadas que não perdeu na academia. Para isso, ela optou por fazer uma lipoaspiração e trocar o silicone.

Na rede social, a famosa vem impressionando ao exibir o resultado do procedimento. Depois de dois meses, ela já está ativa na academia e choca com ostentar suas cinturinha escultural nas roupas fitness