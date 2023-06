Filho de Viviane Araújo é fruto de inseminação artificial; relembre o processo

Viviane Araújo engravidou aos 46 anos após realizar um processo de fertilização para engravidar de seu primeiro filho

A atriz Viviane Araújo (47) está vivendo um verdadeiro sonho desde o nascimento de seu primeiro filho, Joaquim, fruto do relacionamento com Guilherme Militão. A gravidez da famosa aconteceu após um processo de fertilização in vitro.

Em 2022, a rainha de bateria da Salgueiro revelou em entrevista ao Fantástico que o sonho da maternidade sempre foi algo presente em sua vida, porém nunca imaginou que poderia realizá-lo. Segundo Vivi, por trabalhar com o corpo, ela acabou adiando por anos este momento.

"Eu colocava muito isso [do corpo] na frente... Vou perder um trabalho, sabe? Eu sempre tive isso. Mas acho que, no fundo, era porque eu não tinha encontrado a pessoa certa mesmo", disse.

A gravidez de Viviane Araújo só foi possível por conta da doação de óvulos de uma anônima. A partir disso, um deles foi fecundado com o espermatozoides de Guilherme Militão, com quem a artista, na época, estava casada há mais de nove meses.

Ainda durante a entrevista, a vencedora de A Fazenda 6 revelou que o processo apenas foi realizado desta maneira, por ela já ter entrado na pré-menopausa. Além disso, ela contou que nunca chegou a congelar seus óvulos. "A primeira vez não deu certo, mas nem um mês depois me avisaram que tinham achado uma doadora compatível e estou aqui, grávida", disse ela sem esconder a animação.

Meses antes da entrevista, Viviane já havia comentado com os seguidores sobre o assunto e lamentou que nunca teve a ideia de congelar seus óvulos antes. "Hoje eu tenho 46 anos e todo mundo sabe que a mulher tem o período de ovulação e, depois de uma idade, fica mais complicado de engravidar pelos métodos naturais. Eu não fiz congelamento de ovos, uma coisa que poderia ter feito. Mas, na época, não me despertou isso", disse ela nos stories do Instagram.

Ela completou: "Agora tem essa questão da maternidade, que eu quero muito. Já tem dois anos que estou procurando e pesquisando sobre essa questão. Conheci um médico que trata da inseminação (artificial), fertilização in vitro. Eu acho que vai ser o caminho que vou fazer para ter o meu filho, se Deus quiser."