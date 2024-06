Virginia surpreende ao revelar como funciona castigo das filhas quando aprontam

Após agressão entre as filhas, Virginia admite que deixa as meninas de ‘castigo’ e revela como faz para corrigir atitudes de Maria Alice e Maria Flor

Na última segunda-feira, 3, Virginia Fonseca surpreendeu ao revelar que suas filhas com Zé Felipe, Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de apenas um, tiveram uma briga tensa, que envolveu agressão. Aproveitando a oportunidade, a influenciadora digital revelou que deixou as pequenas de castigo e explicou como faz para corrigir as atitudes das meninas.

Através dos stories do Instagram, Virginia contou que as herdeiras acabaram tendo uma desavença comum entre crianças. No entanto, Maria Alice partiu para agressão e precisou ficar alguns minutos de castigo pensando em suas atitudes. Inclusive, a influenciadora digital explicou que define o tempo da correção de acordo com a idade das herdeiras.

“É um desafio ser mãe de duas. Maria Alice foi e bateu na Maria Flor. Aí eu fui e vim corrigir a Maria Alice. Trouxe ela para o castigo de dois minutos. Era três porque agora ela tem três anos, ficou um minuto a menos. Mas enfim, coloquei ela de castigo”, a apresentadora explicou e um amigo brincou: “Vamos lá buscar ela de volta”, ele fez piada.

Em seguida, Virginia falou que teve uma conversa séria com a pequena durante seu castigo e fez com que ela fosse pedir desculpa para a irmãzinha, quando as coisas desandaram novamente: “Ela foi voltou chegou pra Flor e falou: 'desculpa, Flor', na hora que ela falou desculpa Flor, a Flor deu um tapão na cara dela", disse ela, que ficou sem reação.

Depois da briga generalizada, Virginia contou que conversou com as duas herdeiras novamente e elas tiveram que pedir desculpas, além de darem beijinhos. No entanto, ela reforçou que vai pegar firme nos próximos castigos: “Na próxima vai ser assim, as duas vão ficar de castigo abraçadas. É que foi a primeira vez, gente, eu fiquei sem reação. Fiquei ‘o que está acontecendo?’", disse.

Vale lembrar que essa não foi a primeira vez que Virginia deixou a primogênita de castigo. Em abril, a influenciadora contou que precisou começar a aplicar as correções na filha mais velha: “Empurrou a irmã. Ela não tá sabendo gerenciar as emoções dela, quando ela fica brava com alguma coisa”, explicou as atitudes da pequena.

“Quando foi pedir desculpa, ela empurrou de novo e eu tive que colocar de castigo. E eu odeio, porque castigo dói mais na gente do que na criança, né?”, Virginia comentou sobre o castigo das herdeiras. Vale lembrar que além das meninas, ela também está à espera de mais um filho, José Leonardo, que deve chegar ao mundo no próximo semestre. Apesar das brigas, as irmãs se amam e bricam juntas:

