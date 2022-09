Virginia mostra enxoval de Maria Flor e explica diferença no tamanho dos enxovais das filhas

Virginia postou um vídeo abrindo o enxoval de Maria Flor e explicou o motivo do enxoval de Maria Alice ter sido maior

CARAS Digital Publicado em 23/09/2022, às 16h36

A preparação para a chegada de Maria Flor está a todo vapor! Virginia Fonseca (23) abriu o enxoval e dividiu com os seguidores a primeira parte dos produtos que comprou para a caçula.

Já no início, a influenciadora e a mãe, Margareth Serrão, explicaram o motivo do enxoval de Maria Alice (1) ter sido maior. "Algumas coisas que a Maria Alice tem, vamos reaproveitar para a Maria Flor", disse a avó.

"Por isso o da Maria Alice tinha mais coisa que a da Maria Flor. Tem muita coisa que a Maria Alice usou, e não usa mais, não precisa mais porque é de recém-nascido, e tá guardado. Então vamos reutilizar para Maria Flor", completou a mamãe.

Ao lado do marido, Zé Felipe (24), a empresária mostrou ofurô, cadeirinha de bebê para carro, acessórios para mamadeira, chupetas, brinquedos, itens para higiene, umidificador, bebê conforto e outros produtos para a neném.

VIRGINIA FONSECA POSA NUA E MOSTRA BARRIGÃO DA GRAVIDEZ

Virginia Fonseca(23) compartilhou novas fotos de seu ensaio fotográfico de gestante. A influenciadora digital, aliás, está à espera de sua segunda filha, Maria Flor, com o cantor Zé Felipe (24). Em seu perfil no Instagram, a famosa exibiu seu barrigão de grávida ao surgir completamente nua, cobrindo os seios apenas com as mãos. Na legenda, ela falou sobre a gestação. "Minha melhor versão", afirmou ela, que aparece usando uma flor no cabelo.

