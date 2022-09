Virginia Fonseca posa nua e exibe barrigão de grávida: "Minha melhor versão"

Na reta final da gestação, Virginia Fonseca exibiu o barrigão ao posar nua para um ensaio fotográfico

Na tarde desta quinta-feira, 22, Virginia Fonseca(23) compartilhou novas fotos de seu ensaio fotográfico de gestante. A influenciadora digital, aliás, está à espera de sua segunda filha, Maria Flor, com o cantor Zé Felipe (24).

Em seu perfil no Instagram, a famosa exibiu seu barrigão de grávida ao surgir completamente nua, cobrindo os seios apenas com as mãos. Na legenda, ela falou sobre a gestação. "Minha melhor versão", afirmou ela, que aparece usando uma flor no cabelo.

A postagem rapidamente recebeu vários elogios dos internautas. "Linda", disse uma seguidora. "Perfeita", escreveu outra. "As fotos de gestante mais linda que já vi na vida!", afirmou uma internauta. "Maravilhosa demais", comentou uma fã. "Linda demais. Eu amo vocês", comentou Zé Felipe, babando pela amada e pela filha que está a caminho.

Vale lembrar que Virginia e o cantor sertanejo também são pais de Maria Alice, que está com um ano de vida.

Confira as novas fotos do ensaio fotográfico de Virginia Fonseca;

Mal-estar

Recentemente, Virginia contou que passou mal por conta da gestação de Maria Flor, segunda filha. A influenciadora contou em seu Instagram para falar que teve falta de ar em alguns momentos do dia. No desabafo, ela disse que acredita que seja por causa do tamanho de sua barriga. "Para mim essa barriga está enorme. Eu sento, me dá falta de ar. Eu deito, me dá falta de ar. Ou é calor? Eu não sei o que é, mas eu acho que é a Maria Flor, acho que é a barriga", contou.

