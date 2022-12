Virginia Fonseca mostra Maria Alice andando a cavalo: ''A postura da gata''

Influencer e empresária Virginia Fonseca encanta os fãs ao mostrar aula de hipismo da primogênita com Zé Felipe, Maria Alice

A influenciadora digital Virginia Fonseca (23) encheu seu feed de amor nesta sexta-feira, 23, ao mostrar a sua primogênita fazendo hipismo!

A pequena Maria Alice, de um aninho, fruto do casamento com o cantor Zé Felipe (24), com quem também tem a pequena Maria Flor, de apenas dois meses, começou a fazer as aulas há cerca de suas semanas.

Em seu perfil no Instagram, a empresária se derreteu ao compartilhar o momento. Nos cliques, a garotinha aparece esbanjando felicidade montada no cavalo. De calça estampada e blusa branca, ela encantou ao surgir usando botinhas. "Fazendo hipismo, mãezinhaaaa. A postura da gataaaaa", disse Virginia ao legendar a publicação.

Nos comentários, os seguidores babaram pelo momento. "Apaixonada", se derreteu a avó, Poliana Rocha. "Que fofura", disse Gabi Martins. "E esse sorrisinho na segunda foto? Ela está amandoooo", "Coisa lindaaaa", "Perfeição", "Sem condições", disseram os fãs.

Confira a primogênita de Virginia Fonseca e Zé Felipe montada em cavalo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Virginia Fonseca e Zé Felipe celebram dois meses da filha, Maria Flor

Na quinta-feira, 22, a segunda filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Flor, completou dois meses de vida. Para celebrar a data especial, a influenciadora compartilhou uma série de fotos em seu Instagram.

A segunda filha do casal apareceu esbanjando fofura fantasiada de presente de Natal. Em outra foto publicada pela mamãe coruja, Maria Flor surgiu no colo do pai e ao lado de sua mãe. Ao fundo, a decoração da festa mostrava que o tema do "mêsversário" era Natal. “2 meses de vida do maior presente que poderíamos receber de Deus, nossa pequena Flor. Que Deus abençoe sua vida e ilumine seus caminhos sempre meu amor, amamos você e sua irmã mais que tudo”, escreveu Virginia.

Nos stories, a mãe coruja aproveitou a data especial para lembrar de seu pai, Mário Serrão, que faleceu aos 72 anos em 2021. “Vocês falam muito que ela parece meu pai... Maior alegria da vida se ela parecer meu pai mesmo”, escreveu a influencer.

