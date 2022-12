Virginia Fonseca e Zé Felipe celebram os dois meses da filha Maria Flor

A influenciadora Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe comemoraram o segundo mês de vida da segunda filha Maria Flor

Nesta quinta-feira, 22, a segunda filha de Virginia Fonseca (23) e ZéFelipe (24), Maria Flor completou dois meses de vida.

Para celebrar a data especial, a influenciadora compartilhou uma série de fotos em seu Instagram. A segunda filha do casal apareceu esbanjando fofura fantasiada de presente de Natal.

Em outra foto publicada pela mamãe coruja, Maria Flor aparecia no colo do pai e ao lado de sua mãe. Ao fundo, a decoração da festa mostrava que o tema do "mêsversário" era Natal.

“2 meses de vida do maior presente que poderíamos receber de Deus, nossa pequena Flor. Que Deus abençoe sua vida e ilumine seus caminhos sempre meu amor, amamos você e sua irmã mais que tudo”, escreveu Virginia na legenda da publicação.

A mãe de Virginia, que fez aniversário recentemente, Margareth Serrão babou pela neta nos comentários: “Ai meu Deus! Que linda”.

Nos stories, Virginia aproveitou a data especial para lembrar de seu pai, Mário Serrão, que faleceu aos 72 anos em 2021. “Vocês falam muito que ela parece meu pai... Maior alegria da vida se ela parecer meu pai mesmo”, escreveu a influencer na legenda de uma foto de seu pai ao lado da filha caçula.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Boa forma!

Neste ano, Virginia esbanjou boa forma ao surgir em diversas fotos usando diversos biquínis. Nesta última terça-feira, 20, a influenciadora esbanjou beleza ao posar apenas dois meses após dar à luz a filha Maria Flor, durante uma viagem à Dubai com a família.

Nas imagens, a nora do cantor Leonardo (59) aparece renovando o bronzeado em um dia de sol durante um passeio de barco. Nas fotos publicadas em seu feed no Instagram, ela apareceu usando um biquíni verde fio-dental e de cortininha, mostrando o abdômen sarado.