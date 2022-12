Virginia Fonseca chamou atenção ao exibir o corpo em biquínis em 2022

Virginia Fonseca bombou nas redes sociais ao aparecer de biquíni pouco tempo depois da sua segunda gestação

Virginia Fonseca (23) chamou a atenção da web ao exibir seu corpo após duas gestações. Apenas dois meses após o parto da filha caçula , a empresária e influenciadora digital roubou a cena na manhã desta terça-feira, 20, ao posar de biquíni durante um passeio de barco em Dubai.

Virginia está curtindo dias de férias ao lado do marido Zé Felipe (24) e das duas filhas do casal, Maria Alice (1) e Maria Flor (2 meses). Nos Emirados Árabes, a loira ostentou o corpão pouco tempo após dar à luz à caçula da família. Nas imagens, a nora do cantor Leonardo (59) aparece renovando o bronzeado em um dia de sol durante um passeio de barco. Nas fotos publicadas em seu feed no Instagram, ela apareceu usando um biquíni verde fio-dental e de cortininha, mostrando o abdômen sarado. Em uma das imagens, ela posou de lado deixando em evidência seu bumbum.

Ao longo de 2022, Virginia chamou a atenção pelo corpo sarado, já que sempre após o parto de suas filhas ela logo aparece com a barriga trincada. Em 2021, pouco tempo após o nascimento de sua primogênita, a empresária começou a impressionar os fãs ao aparecer de biquíni. Desde então, as exibições de seu corpo repercutem na web. "Só queria essa barriga, não é pedir muito", brincou uma seguidora em uma postagem feita em janeiro deste ano. "Que corpão, Virginia deveria ser elogio", disparou outra.

Ainda grávida de Maria Flor, sempre que a influenciadora aparecia de biquíni nas redes sociais, era motivo para comentários entre os seguidores. Em julho, ela surgiu exibindo o barrigão à espera da segunda filha e chamou a atenção pelo tamanho da barriga e por sua beleza. "Já está desse tamanho?", se surpreendeu um fã. "Você está cada dia mais linda", declarou outro. Sempre que Virginia exibe o corpão é motivo para comentários, seja durante alguma gravidez ou pelo shape após duas gestações.