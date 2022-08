Virginia Fonseca fala sobre mudança de rotina que teve que fazer por conta da segunda gravidez

A influenciadora Virginia Fonseca contou que teve que mudar seus treinos na academia por conta da segunda gestação

Nesta segunda-feira, 8, Virginia Fonseca (23) compartilhou com seus seguidores no Instagram uma mudança de rotina que teve que realizar por conta de sua segunda gravidez.

A mãe de Maria Alice (1), e em breve Maria Flor, contou que teve que diminuir seu ritmo na academia por conta da gestação.

“Vou falar uma coisa para vocês, agora o trem tá pesando. Estava andando aqui [na esteira] na velocidade seis, e aqui em baixo [no abdômen] já começou a dar uma pesada. Tive que diminuir a velocidade por livre e espontânea pressão”, comentou a influenciadora enquanto caminhava.

Após o treino na academia, a esposa do cantor Zé Felipe (24) passeou com a filha Maria Alice. Depois do passeio, Virginia revelou estar bem cansada.

“Esse tempo que andei agora com a Maria Alice deu pra cansar, você tá doido”, comentou Virginia. Ofegante, a influenciadora ainda desabafou: “Minha nossa senhora, pelo amor de Deus. Nesse período de gestação já está apertado pra mim”, contou.

