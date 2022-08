Virginia Fonseca e Zé Felipe se divertem ao lado da filha, Maria Alice, dançando hit do sertanejo

Virginia Fonseca e Zé Felipe publicaram um vídeo onde aparecem se divertindo muito ao lado da filha, Maria Alice, enquanto dançavam a canção, Bandido

Nesta quarta-feira, 3, Virginia Fonseca (23) usou suas redes sociais para exibir um momento divertido que viveu ao lado do marido, Zé Felipe (24) e da filha, Maria Alice (1).

A influenciadora publicou um vídeo onde ela aparece dançando, coladinha com a família, o último hit do sertanejo, a canção Bandido.

No fim do clipe, Maria Alice ainda rouba a cena ao pegar o celular que estava apoiado e sair correndo com o equipamento na mão, enquanto fazia uma carinha encantadora para a câmera.

Na legenda, a mamãe babona se derreteu pela herdeira: "Ela alegra nossa vida todos os dias! Nem me lembro mais como era minha vida sem você. Cada dia mais linda, mais perfeita, obrigada Deus"

Confira o vídeo de Virginia Fonseca e Zé Felipe se divertindo ao dançar ao lado da filha, Maria Alice:

Virginia Fonseca se diverte ao fazer flagra engraçado de Maria Alice

Recentemente, Virginia Fonseca fez um flagra engraçado de Maria Alice e compartilhou em suas redes sociais uma foto onde a pequena aparece deitada na cama, ao lado de Zé Felipe, chamando atenção por exibir o dedo do meio para a câmera.

"Eu tento fazer uma foto fofa, mas encontrem o erro. MOOD TERÇA", escreveu ela de um jeito bem-humorado na legenda do post.

