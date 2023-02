Virginia Fonseca encanta a web ao compartilhar reação da filha mais velha ao encontrar personagem na Disney

A influenciadora Virginia Fonseca encheu suas redes sociais de fofura ao compartilhar momento da filha Maria Alice se encontrando com personagem na Disney

Nesta terça-feira, 28, Virginia Fonseca (23) encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos que mostravam sua filha mais velha se encontrando com um personagem na Disney.

A influenciadora e o cantor Zé Felipe (24) levaram as filhas Maria Flor (4 meses) e Maria Alice (1) para a Disney e no segundo dia de viagem, a família se encontrou com o personagem Olaf do filme Frozen, que é o favorito da mais velha.

Na primeira foto publicada por Virginia, o casal posava com a filha mais nova, que olhava diretamente para a câmera sem esboçar reação.

Porém, na vez de Maria Alice conhecer o personagem, a menina foi vista em duas fotos chorando em frente à câmera. Nas últimas fotos postadas pela loira, a primogênita já estava pegando no nariz do personagem e já havia parado de chorar.

Nos comentários, a mãe de Zé Felipe e avó das meninas, Poliana Rocha elogiou a família nos comentários: “Lindos de qualquer jeito”.

Os fãs de Virginia também adoraram as fotos em família e rasgaram elogios nos comentários! “Família de milhões”, escreveu uma seguidora. E outra fã elogiou: “Família linda demais”.

Mais uma?

Durante sua viagem à Disney, Virginia deixou seus fãs em polvorosa ao pensar na possibilidade de uma terceira gravidez.

"Programo para o ano que vem. Mas quem sabe daqui a pouco apareço grávida?”, comentou a influenciadora, fazendo mistério.