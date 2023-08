Virginia Fonseca encanta seguidores com vídeo da caçula, Maria Flor

A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou vídeo da sua caçula, Maria Flor, fazendo uma imitação super fofa; confira!

Neste fim de quarta-feira, 9, a influenciadora Virginia Fonseca decidiu dar boa noite aos seus seguidores com muita fofura. A esposa de Zé Felipe compartilhou um lindo vídeo de sua filha caçula, Maria Flor, em seu Instagram.

No vídeo, a pequena de nove meses engatinhou pelo chão e imitou um "pitbull enraivado", assim como é dito no fundo vídeo. "Preciso postar isso para todos verem! Não tá dando. Pitbull enraivado! Flor, você não tinha o direito", escreveu Virginia em meio de risadas na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores da loira se derreteram pela fofura de Flor. "Ela é perfeita", escreveu a avó da bebê, Poliana Rocha. "Gente, que menina linda, sério. Ela tem um brilho que não sei explicar", disparou admiradora. "Eu não tenho MATURIDADE, Flor você não tinha esse direito", disse outro. "Que linda", enalteceu mais um.

Outros até comentaram que a pequena Maria Flor até seguirá uma carreira artística, assim como vários em sua família. "Que linda! Será que vai ser cantora igual o avô e o papai?", questionou fã. "Vai ser sucesso igual a mãe", disse outro.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Virginia surpreede com presente generoso no casamento da prima

Virginia Fonseca e seu marido, o cantor Zé Felipe, arrasaram na missão padrinhos do casamento da prima da influenciadora, Rafaela Fonseca. Em suas redes sociais, a mãe de Maria Alice e Maria Flor surpreendeu seus seguidores ao revelar presente generoso que deu para o casal.

"Então, a gente deu o show do Zé. Porque para quem não sabe, quando se faz um show, tem os músicos, tem a banda, os equipamentos, os efeitos. Não é só o Zé Felipe, tem todo um custo", explicou a influenciadora. Contudo, o que impressionou mesmo foi o segundo presente do casal.

"E também, lá eu dei R$ 15 mil para os dois fazerem com o que quiserem", revelou a loira, que também acrescentou o que a prima fará com a quantia. "Diz a Rafa que irá juntar para fazer reforma da parte debaixo da casa dela. E ela ficou muito feliz, agradeceu muito!"

Ao terminar a resposta, Virginia deu detalhes sobre o show do marido no casamento. "O show do Zé Felipe foi incrível. Ele cantou mais de duas horas e foi assim... maravilhoso o show. A galera curtiu e dançou horrores", finalizou.