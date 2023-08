Virginia e Zé Felipe chocam com presente generoso em casamento da prima

Virginia e Zé Felipe arrasaram na missão de padrinhos e surpreenderam seus amigos com presente generoso de casamento; saiba o que é!

Na última semana, a influenciadora digital Virginia Fonseca e seu marido, o cantor Zé Felipe, foram padrinhos do casamento da prima da loira. Juntos, o casal prestigiou a união da influenciadora Rafaela Fonseca e do doutor Gabriel Silva.

Em suas redes sociais, a mãe de Maria Alice e Maria Flor, que foram daminhas da celebração, compartilhou com seus seguidores que surpreendeu sua prima com um presente generoso. Ao responder perguntas dos fãs, Virginia disse que o primeiro presente foi o show de Zé Felipe na festa de casamento.

"Então, a gente deu o show do Zé. Porque para quem não sabe, quando se faz um show, tem os músicos, tem a banda, os equipamentos, os efeitos. Não é só o Zé Felipe, tem todo um custo.", explicou a influenciadora. Contudo, o que impressionou mesmo foi o segundo presente do casal.

"E também, lá eu dei R$ 15 mil para os dois fazerem com o que quiserem", revelou a loira, que também acrescentou o que a prima fará com a quantia. "Diz a Rafa que irá juntar para fazer reforma da parte debaixo da casa dela. E ela ficou muito feliz, agradeceu muito!"

Ao terminar a resposta, Virginia deu detalhes sobre o show do marido no casamento. "O show do Zé Felipe foi incrível. Ele cantou mais de duas horas e foi assim... maravilhoso o show. A galera curtiu e dançou horrores", finalizou.

O antes e depois de Virginia Fonseca

Nesta terça-feira, 8, Virginia chocou o público ao mostrar sua aparência antes de completar 18 anos. Hoje, aos 24 anos, mãe de duas meninas, Maria Alice e Maria Flor, a esposa de Zé Felipe está um pouco diferente.

Em seus stories, a influenciadora comparou um clique do passado com um atual, mostrando como mudou bastante. Ela não apenas apareceu com os cabelos diferentes, mais claros no tom de loiro, como também com o rosto mais fino.

"Eita como tinha carinha de neném", disse Virginia sobre ter uma aparência bem juvenil. "Aqui eu tinha 17, quase 18 anos", lembrou ela.

