Ela mudou! Virginia Fonseca impressiona ao mostrar foto do passado

Virginia Fonseca impressiona ao mostrar como era sua aparência antes dos 18 anos

A influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou como era sua aparência antes de completar 18 anos. Hoje, aos 24 anos, mãe de duas meninas, Maria Alice e Maria Flor, a esposa de Zé Felipe está um pouco diferente.

A empresária milionária então comparou o clique do passado com um atual, mostrando como mudou bastante. Virginia Fonseca não apenas apareceu com os cabelos diferentes, mais claros no tom de loiro, como também com o rosto mais fino.

"Eita como tinha carinha de neném", disse ela sobre ter uma aparência bem juvenil. "Aqui eu tinha 17, quase 18 anos", comentou quantos anos tinha na época do registro.

Recentemente, Virginia Fonseca compartilhou um vídeo falando sobre não ter conseguido amamentar as filhas. Ela contou como foi sua experiência e revelou que tentou durante um mês, contudo, não conseguiu prosseguir. A famosa então recebeu questionamentos sobre como lidou com a situação.

Virginia Fonseca é processada por mulher que alega caso com Zé Felipe

Virginia Fonsecausou as redes sociais neste sábado, 5, para contar para seus seguidores que descobriu que está sendo processada. Ela mostrou que uma mulher chamada Samatha alega ter tido um caso com Zé Felipe em 2019, e no processo diz que foi ameaça de morte pela influenciadora digital, que é casada com o cantor.

Nos Stories do Instagram, a famosa mostrou o relato feito pelo mulher. "No último dia 26.07.2023 (quarta-feira) foi recebida na Talismã Digital a anexa carta de intimação, oriunda do processo em anexo. Trata-se de Termo Circunstanciado com acusação de suposta ameaça praticada por Virginia contra a Sra. SAMANTHA C."

"Em síntese, a vítima relata que: 'Virginia ameaçou de morte caso eu continuasse a me envolver com Zé Felipe que mantivemos relacionamento desde 2019, ameaçou que eu não poderia publicar vídeos na Internet caso ao contrário ela me mataria. Disse que se eu tivesse um bebê do Zé Felipe ela o mataria, me ameaçou a fazer mal a ele e ao pai dele caso não separasse dele. Tentou me agredir em frente a minha casa'. Não houve apresentação de outras provas além do depoimento da vítima. Houve designação de audiência preliminar a ser realizada no dia 02.10.2023, às 15h45min, no Juizado Especial Criminal de São Pedro da Aldeia-RJ. Peço que nos preste esclarecimentos em relação ao relato da vítima, pois não temos nenhuma informação a esse respeito. Em seguida, teremos melhores condições de dar as orientações pertinentes", dizia a mensagem que a influencer recebeu de sua equipe.

Ao postar a acusação, Virginia desabafou. "Era só o que me faltava, tá. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Eu ameacei ela, ela tem filho com Zé e ameacei o filho dela... eita como cria fic e me processou", escreveu ela ao exibir as mensagens. "É cada uma, que parece duas. Não é possível", disse ela ao gravar um vídeo com filtro de palhaça, se mostrando incrédula com a situação.

