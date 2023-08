Virginia Fonseca esbanja elegância em vestido de madrinha: "Foi lindo"

Em missão madrinha de casamento, a influenciadora Virginia Fonseca serviu elegância ao posar com sua família em Arraial d'Ajuda

Nesta quinta-feira, 3, a influenciadora digital Virginia Fonseca deixou seus seguidores babando ao compartilhar no clique em suas redes sociais. Ao lado de seu companheiro, o cantor Zé Felipe, e de suas filhas, Maria Alice e Maria Flor, a gata exibiu seu look chiquérrimo.

A família está em Arraial d'Ajuda, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, para o casamento de um parente. A influenciadora e seu marido foram padrinhos da cerimônia, enquanto suas filhas foram daminhas dos noivos.

Nas fotos, Virginia posou com um lindo vestido azul e sorrisão no rosto, esbanjando muita elegância aos fãs. "Padrinho, madrinha e daminhas! Casamos os primos, foi lindo", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores arrancaram elogios para a família. "Você tá muito linda. Eu te amo, meu amor", escreveu Zé Felipe. "Sortudo o Zé por ter a mulher mais bonita do Brasil. Amo essa família", enalteceu fã. "A maior família do Brasil", disse outro. "Agora só falta vocês, tá? Casando na igreja. Virgínia eu quero te ver vestida de noiva, de véu e tudo", pediu admiradora.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Filhas de Virginia Fonseca dão show de fofura como daminhas em casamento

As pequenas Maria Alice e Maria Flor também entraram na brincadeira neste casamento. Mais cedo, Virginia deu um show de fofura em suas redes sociais ao compartilhar suas filhas daminhas de honra em casamento da família. Emocionada com a cena, a influenciadora não poupou elogios às suas pequenas herdeiras, que encantaram a todos com seus vestidos brancos e muita simpatia!

A primogênita Maria Alice, que tem apenas dois aninhos, foi quem adentrou a cerimônia primeiro. Vestida de noivinha, ela desfilou pela passarela até chegar ao altar e encontrar o noivo: “Tá entrando, Maria! Meu Deus, gente, vem mamãe, Toca, vem mamãe, amor, você tá linda, olha aqui o titio”, Virginia orientava enquanto a menina passava.

Na sequência, a caçula Maria Flor, que tem menos de um aninho, fez sua entrada triunfal e bastante diferenciada com um carrinho motorizado: “Ela tá entrando em um carrinho, gente, eu tô tremendo”, Virginia se emocionou enquanto a bebê se divertia no veículo infantil: “Isso foi muito lindo, tremi mais que vara verde, mas de emoção, tá?”, explicou.

Clique aqui e confira as fotos do casamento!