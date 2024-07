Jamie Dornan entrega status da relação de Dakota Johnson com Chris Martin

Astro de ‘50 tons de Cinza’, Jamie Dornan faz raro comentário sobre amizade com Dakota Johnson e entrega status de relacionamento da atriz

O eterno Christian Grey de "50 Tons de Cinza”, Jamie Dornan fez um raro comentário sobre sua amizade com Dakota Johnson, com quem dividiu as câmeras. Mesmo com o fim da saga de filmes, o ator garantiu que eles continuam amigos e, inclusive, trocaram mensagens recentemente. Ele ainda deixou escapar que a estrela e Chris Martin, vocalista do Coldplay, estão juntos em após os rumores da separação.

O ator esteve no Into Film Awards na última semana, e foi questionado no tapete vermelho se ele e Dakota ainda mantêm contato. Foi então que o astro entregou o status da relação da amiga com Martin, naturalmente. Um vídeo do momento acabou repercutindo nas redes sociais nesta terça-feira, 02.

"Sim. Eu estava apenas trocando mensagens com ela há alguns dias. Acho que ela vai para Londres um pouquinho nas próximas semanas, então estou tentando ver de jantarmos juntos, eu, ela e Chris (Martin)”,respondeu Jamie.

Ao mencionar Londres, o galã possivelmente referia-se ao Festival de Glastonbury, na Inglaterra, onde o Coldplay foi atração no último sábado, 29. Dakota está atualmente no país e foi vista apoiando Chris no evento ao lado dos filhos do músico, Apple e Moses, do antigo relacionamento com a atriz Gwyneth Paltrow.

At the @intofilm_edu Awards, Irish actor Jamie Dornan was there presenting, and during his interview, we dived deep into his acting career and we had to ask if he is still in touch with Fifty Shades of Grey co-star Dakota Johnson ✨ pic.twitter.com/KxKqSnH4L8 — Metro (@MetroUK) July 1, 2024

Vale lembrar que Dakota Johnson e Chris Martin começaram a namorar em 2017, e já tinham passado por um breve rompimento em 2019. Já em março deste ano, uma fonte revelou à revista People que eles “ficaram noivos anos atrás, mas não tinham pressa em se casar".

Três meses depois, ao mesmo site, outro contato deu a entender que a relação dos artistas havia estremecido e eles teriam optado pelo término em algum momento. Eles tiveram altos e baixos, mas agora estão definitivamente de volta”, garantiu. Uma fã de Chris, que conseguiu uma carona do astro no final de maio, também chegou a anunciar que ele estava solteiro. Entretanto, agora já sabemos, de acordo com Jamie Dornan, que o casal segue firme e forte.