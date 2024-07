Marcia Fu e Key Alves trocam farpas após fala polêmica de ex-atleta olímpica

Em entrevista a Blogueirinha, Marcia Fu afirmou que Key Alves não era uma atleta de "alto rendimento" como ela quando jogava pelo Brasil

Uma fala de Marcia Fu no De Frente com Blogueirinha sobre a performance de Key Alves como jogadora de vôlei causou discussão nas redes sociais e uma troca de farpas entre as duas jogadoras. Marcia, que foi uma das integrantes da Seleção Brasileira de Vôlei entre os anos 80 e 90, disse que Key não poderia ser chamada de atleta de alto rendimento, como ela era vista pelos torcedores na época em que ainda jogava, o que a ex-BBB respondeu com ironia no X.

"Rumo aos EUA, porque sou ruim demais no vôlei, né? Aí... aí", debochou Key. A atleta jogará na Liga Norte-Americana de Vôlei para disputar o título em 2025. Ainda mais debochada, Blogueirinha, a personagem de Bruno Matos que entrevistou Marcia brincou com a situação: "Key, tu vai para os Estados Unidos para ficar sentada? A Márcia Fu disse que assim não rende nada".

Em seguida, Márcia respondeu o comentário das duas, deixando claro que nem ela e nem a apresentadora do programa haviam se referido a Key como uma "jogadora ruim": "E vamos combinar, né, Blogs, que eu não falei que ela é ruim, quem falou foi ela mesma", disparou a ex-atleta.

Marcia Fu e Key Alves voltam a trocar farpas (Foto: Reprodução/X)

Marcia Fu vs. Key Alves: Entenda como a briga começou

O conflito começou na entrevista de Marcia a Blogueirinha, quando a atleta relembrava a era dourada da carreira como atleta da Seleção, chegando a conquista broze durante as Olimpíadas em Atlanta (1996) e várias outras medalhas em campeonatos mundiais. Marcia revelou que precisou parar quando lesionou o joelho: Eu joguei 20 anos. Parei por causa do meu joelho e meu ombro. Tenho três pinos no ombro e com o meu joelho, mal consigo andar, de tanto desgaste com salto. É normal de acontecer com um atleta de alto rendimento como eu fui", contou ela.

Em seguida a fala de Marcia, Blogueirinha disparou: "A Key Alves é uma atleta de alto rendimento?". Marcia confessou que não conhecia muito sobre o jogo de Key, mas apontou que ela não poderia ser considerada uma atleta do nível em que se colocou: "Ela joga hoje, nós abrimos portas para ela. Jogadora mesmo sou eu, Fernanda Venturini, Ana Moser, que pegamos no pesado", concluiu Marcia.