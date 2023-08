Filhas de Virginia Fonseca dão show de fofura como daminhas em casamento

Influenciadora digital Virginia Fonseca se derreteu ao mostrar as filhas vestidas de daminhas de honra para casamento

Nesta quinta-feira, 3, a influenciadora digital Virginia Fonseca compartilhou com seus seguidores nas redes sociais um momento muito especial com suas filhas, Maria Alice e Maria Flor. As meninas, que são frutos do relacionamento com o cantor sertanejo Zé Felipe, deram um show de fofura como daminhas de honra em um casamento.

As crianças foram convidadas para dar o ar da graça na cerimônia que celebra o relacionamento da influenciadora digital Rafaela Fonseca com o ortopedista Gabriel Silva, amigos de Virginia. Emocionada com a cena, a loira não poupou elogios às suas pequenas herdeiras, que encantaram a todos com seus vestidos brancos e muita simpatia!

A primogênita Maria Alice, que tem apenas dois aninhos, foi quem adentrou a cerimônia primeiro. Vestida de noivinha, ela desfilou pela passarela até chegar ao altar e encontrar o noivo: “Tá entrando, Maria! Meu Deus, gente, vem mamãe, Toca, vem mamãe, amor, você tá linda, olha aqui o titio”, Virginia orientava enquanto a menina passava.

Maria Alice participa de casamento como daminha de honra - Reprodução/Instagram

Na sequência, a caçula Maria Flor, que tem menos de um aninho, fez sua entrada triunfal e bastante diferenciada com um carrinho motorizado: “Ela tá entrando em um carrinho, gente, eu tô tremendo”, Virginia se emocionou enquanto a bebê se divertia no veículo infantil: “Isso foi muito lindo, tremi mais que vara verde, mas de emoção, tá?”, a loira explicou.

Maria Flor participa de casamento como daminha de honra - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Virginia e Zé Felipe ainda não subiram ao altar. Depois da morte do pai da influenciadora, ela desanimou da ideia de fazer uma grande celebração, mas recentemente, ela revelou que colocou a cerimônia em seus planos, e está organizando um festão para a família toda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

