Virginia Fonseca surpreende ao revelar planos de casamento: “Festão de dois dias!”

A influenciadora Virginia Fonseca revela o real motivo que a fez cancelar os planos para se casar com Zé Felipe; confira!

A influenciadora Virginia Fonseca (23) anunciou recentemente durante uma entrevista para o Gshow, o desejo de se casar na igreja com véu e grinalda.

Entretanto, em meio à uma fatalidade na família da artista, Virginia decidiu por adiar o casamento com Zé Felipe (24). É que em 2021, após a morte do pai, a empresária acabou abrindo mão de seu grande sonho: entrar na igreja de braço dado com o patriarca no dia do seu casamento.

Porém em fevereiro deste ano, com o batizado das filhas Maria Alice, de 1 ano e 10 meses, e Maria Flor, 4 meses , a loira voltou a sonhar e reacendeu novamente em seu coração o desejo de realizar a cerimônia de casamento com tudo o que tem direito.

“Depois do batizado das meninas, me reacendeu a chama do casamento, da igreja e, se Deus quiser, o casamento está nos nossos planos, sim. E será em breve!”, revelou Virginia.

“Vai ser um festão para chamar a família toda! Tem que ser festão! Porque a família é grande dos dois lados. Queremos uma festa que dure pelo menos dois dias”, completou.

Por fim, Virginia deixou os fãs ansiosos ao dar detalhes sobre a data do grande dia:"A data do casamento vai depender do tempo que o vestido da noiva ficar pronto, mas, segundo Virginia, poderá acontecer a qualquer momento: “Sou um pouco imediatista. Pode ser que eu vire e fale que vai ser no final do ano, ou no meio do ano... Pelo vestido, pode demorar um pouquinho mais”, afirmou.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE VIRGINIA FONSECA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

A FAMÍLIA VAI AUMENTAR!

Parece que a família de Virginia Fonseca vai aumentar! A influenciadora contou que já está planejando um terceiro filho para o próximo ano com o marido Zé Felipe."Programo para o ano que vem. Mas quem sabe daqui a pouco apareço grávida?”, disse ela, sem descartar a hipótese de vir mais um herdeiro para a família ainda este ano.

Durante o bate-papo, a loira abriu o jogo e falou sobre todas as mudanças que seu corpo sofreu durante as gestações das filhas. “Fiz a lipo 10 dias antes de engravidar dela. Sempre engordo muito nas gestações, pois não consigo me alimentar bem”, contou. “Em três meses, perdi 13 quilos depois que Maria Flor nasceu. Consegui me alimentar melhor, treinar e fazia aeróbico em jejum”, comentou.