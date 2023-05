Virginia Fonseca choca seguidores ao compartilhar vídeo da filha Maria Alice: "Não estava preparada"

A influenciadora Virginia Fonseca surpreendeu seus seguidores ao compartilhar um vídeo da filha mais velha Maria Alice interagindo com a irmã

Nesta terça-feira, 23, Virginia Fonseca (24) surpreendeu e encantou seus seguidores ao compartilhar um vídeo de sua filha mais velha Maria Alice (1) interagindo com a irmã mais nova Maria Flor (7 meses).

A influenciadora publicou em seu Instagram um vídeo das duas meninas na cama. Incentivada pela mãe, Maria Alice fez carinho e abraçou a irmã mais nova. Depois disso, a primeira filha de Virginia e Zé Felipe (25) disse “eu te amo” para a irmã, seguido de um beijo.

“ ‘Te amo’. Gente, eu perdi ABSOLUTAMENTE tudo, TUDO. Amor de irmãs puro e verdadeiro, obrigada Deus pelas minhas filhas, por esse amor, pela nossa vida”, escreveu a influenciadora na legenda do vídeo encantador.

Nos comentários do clipe fofo, a mãe de Virginia e avó das meninas, Margareth Serrão (57) escreveu: “Que fofo! Meu Deus, amo”.

Os seguidores de Virginia ficaram encantados com o vídeo e rasgaram elogios nos comentários do post! “Eu amo essas cutucas”, escreveu uma fã. E outra seguidora: “Eu não estava preparada, Maria Alice”.

Outra fã reagiu ao vídeo escrevendo: “Quanta pureza”. E, uma seguidora se declarou para as herdeiras de Virginia e Zé Felipe: “Sou tão apaixonada nessas crianças”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Viagem em família!

Nesta semana, Virginia e Zé Felipe embarcaram em um jatinho particular com as duas filhas rumo a Miami, nos Estados Unidos. A família surpreendeu ao combinarem os aerolooks inclusive com os funcionários que trabalham para Virginia e Zé, que também estão na viagem.

Na cidade americana, a família celebrou os sete meses da filha mais nova, Maria Flor. Porém, o “mêsversário” causou controvérsia. Alguns seguidores acusaram os pais de darem uma festa “muito simples” para a menina.