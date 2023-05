Virginia Fonseca encanta seguidores ao combinar look com filhas e marido

A influenciadora Virginia Fonseca surgiu com o mesmo look do marido e das filhas ao embarcar para viagem aos Estados Unidos

Neste domingo, 21, Virginia Fonseca encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos se preparando para viagem em família.

A influenciadora surgiu ao lado de seu marido Zé Felipe e com as duas filhas, Maria Flor e Maria Alice. Além da família, na foto ainda apareciam funcionários que cuidam das filhas do casal.

Todos na foto estavam usando o mesmo look, pijamas. As meninas usavam uma camiseta de mangas compridas com detalhes rosa, enquanto os meninos com detalhes azuis. Todos usavam as mesmas calças estampadas.

“Partiu Miami! Que Deus nos acompanhe”, escreveu Virginia na legenda das fotos tiradas no jatinho da família, que deu de presente de aniversário para o marido.

Nos comentários, a mãe de Zé Felipe, Poliana Rocha comentou: “Deus os acompanhe”. E a mãe de Virginia, Margareth Serrão escreveu: “Vão com Deus, só faltou eu. Amo vocês”. A mãe da influenciadora ainda elogiou: “Amei o aerolook”.

Os seguidores de Virginia também ficaram encantados ao verem a família toda de pijama e elogiaram nos comentários. “Linduxos”, comentou um seguidor. E outra fã escreveu: “Acho lindo que as babás trabalham felizes. Viajam e ainda se vestem combinando”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Defendeu!

Recentemente, Poliana Rocha defendeu sua nora, Virginia, nas redes sociais. A esposa do cantor Leonardo foi perguntada por um seguidor: “Você é uma mulher tão sábia, e não consegue enxergar quem é de verdade sua nora?”.

Sem pensar duas vezes, Poliana defendeu a esposa do filho: "Muitas perguntas deste tipo, estou até sem entender! Até que me prove o contrário, Virginia é uma filha para mim, tenho um imenso amor por ela! Nossa relação é super respeitosa e sadia”.